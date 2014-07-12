سعه صدر و استقامت در تبلیغ مورد توجه مبلغان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری پیش از ظهر شنبه در دیدار با حجتالاسلام سید مصطفی رضویان روحانی مستقر روستای جنت آباد از توابع بخش مرکزی قم، روحانیون مستقر را سربازان خط مقدم جبهه تبلیغی دانست.
وی با اشاره به سختیها و مشکلاتی که در تبلیغ دین و نشر آموزههای وحیانی در روستاها وجود دارد، روحانیون مستقر را به داشتن سعه صدر، تبعیت از سیره و روش پیامبر اسلام در تبلیغ دین، تدبیر در تبلیغ و برقراری رابطه عاطفی با مردم دعوت کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با تشریح ضرورت حضور روحانی در روستاها اظهار کرد: مردم دینشان را از روحانیون و مبلغان دینی که در مکتب مراجع عظام تقلید و بزرگان حوزه تربیت شدهاند دریافت میکنند، بنابراین وظیفه مبلغان دینی و روحانیون مستقر در ارتقای باورهای دینی مردم وظیفه سنگینی دارند.
حجتالاسلام اسکندری در عین حال بر لزوم همکاری مردم با روحانیون مستقر تاکید کرد و افزود: وقتی مردم با روحانیون مستقر همکاری کنند، مبلغان در تربیت نسل مومن، متعهد و تاثیرگذار موفق خواهند بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در پایان از تلاشهای مجاهدانه حجتالاسلام رضویان در فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و نیز همکاری اهالی روستای جنت آباد با روحانی مستقر این روستا قدردانی کرد.
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