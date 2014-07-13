به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «اچ دی» با محوریت برنامه‌هایی با کیفیت بالا (full hd ) و برای پاسخ به مطالبات مردم برای استفاده از تصاویر خوب و باکیفیت از ساعت 19جمعه 20 تیرماه به عنوان بیست و سومین کانال روی آنتن‌های دیجیتال قرار گرفت.

فعالیت آزمایشی این شبکه در یک جدول زمانی 5 ساعته و پخش مسابقات زنده، مستند ایرانی، فیلم سینمایی، فیلم انیمیشن و فیلم‌های مستند است. این شبکه هم اکنون برنامه‌های ترکیبی، فیلم‌های مستند، سریال و برنامه‌های دیگری با کیفیت «اچ دی» پخش می‌کند.

با توجه به پخش چند مسابقه فوتبال جام جهانی و استقبال خوب بینندگان پیش بینی می‌شود که شبکه «اچ دی» بتواند توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کند. این شبکه پس از پخش مسابقات جام جهانی فوتبال و والیبال به نظر و در خواست مردم و با نام hd کار خود را آغاز کرد اما در آینده نام این شبکه با نظر مردم تغییر پیدا خواهد کرد.

رضا اخوان مدیر شبکه «تماشا» درباره برنامه های این شبکه عنوان کرد: از میان بهترین برنامه هایی که با کیفیت «اچ دی» تولید شده‌اند انتخاب خواهد شد و فعلا قرار نیست این شبکه هیچ تولیدی داشته باشد.

در حال حاضر مسئولیت تنظیم جدول پخش و تامین برنامه‌های این شبکه به عهده مدیر شبکه تماشا قرار داده شده است.

