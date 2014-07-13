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۲۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۶

«اچ‌دی» با جدول 5 ساعته پخش می‌شود/ فعلا تولید در کار نیست

«اچ‌دی» با جدول 5 ساعته پخش می‌شود/ فعلا تولید در کار نیست

پخش آزمایشی شبکه «اچ دی» در یک جدول زمانی 5 ساعته با پخش مسابقات زنده، مستند ایرانی، فیلم سینمایی، فیلم انیمیشن و دیگر برنامه‌ها به عنوان بیست و سومین شبکه تلویزیونی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «اچ دی» با محوریت برنامه‌هایی با کیفیت بالا (full hd ) و برای پاسخ به مطالبات مردم برای استفاده از تصاویر خوب و باکیفیت از ساعت 19جمعه 20 تیرماه به عنوان بیست و سومین کانال روی آنتن‌های دیجیتال قرار گرفت.

فعالیت آزمایشی این شبکه در یک جدول زمانی 5 ساعته و پخش مسابقات زنده، مستند ایرانی، فیلم سینمایی، فیلم انیمیشن و فیلم‌های مستند است. این شبکه هم اکنون برنامه‌های ترکیبی، فیلم‌های مستند، سریال و برنامه‌های دیگری با کیفیت «اچ دی» پخش می‌کند.

با توجه به پخش چند مسابقه فوتبال جام جهانی و استقبال خوب بینندگان پیش بینی می‌شود که شبکه «اچ دی» بتواند توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کند. این شبکه پس از پخش مسابقات جام جهانی فوتبال و والیبال به نظر و در خواست مردم و با نام hd کار خود را آغاز کرد اما در آینده نام این شبکه با نظر مردم تغییر پیدا خواهد کرد.

رضا اخوان مدیر شبکه «تماشا» درباره برنامه های این شبکه عنوان کرد: از میان بهترین برنامه هایی که با کیفیت «اچ دی» تولید شده‌اند انتخاب خواهد شد و فعلا قرار نیست این شبکه هیچ تولیدی داشته باشد.

در حال حاضر مسئولیت تنظیم جدول پخش و تامین برنامه‌های این شبکه به عهده مدیر شبکه تماشا قرار داده شده است.
 

کد مطلب 2330381

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    نظرات

    • محمد خدایاری ۰۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳
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      لطفا فیلم سینمایی توربو و فیلم سینمایی فراموشی را پخش نمایید
    • ندا ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
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      سلام باعرض خسته نباشید و خداقوت. دوستان عزیز شبکه اچ دی در حال حاضر مخاطبین تهرانی داره و بقیه استانها ندارن این شبکه رو؟ ماها که مشتاق سریال مختارنامه هستیم حالا نمیتونیم این سریال رو ببینیم لطفا درتصمیم گیری برای پخش چنین سریال هایی دراین ایام خاص خودش برای استان های دیگه جزتهران هم تدبیری داشته باشید

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