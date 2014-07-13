کاهش 12 درصدی تصادفات منجر به فوت در استان مرکزی

مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سه ماهه نخست سالجاری تصادفات حادثه ساز نیز با کاهش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

وی بیان کرد: بر اساس آمار پزشکی قانونی استان مرکزی در این مدت 94 نفر در حوزه برون شهری جان خود را از دست داده‌اند كه این تعداد در سال گذشته 115 نفر بوده است؛ 18 درصد کاهش کشته شدگان ناشی از سوانح رانندگی مطرح می شود.

حسنی اظهار داشت: در سه ماهه نخست سالجاری سرعت و سبقت غیر مجاز از مهمترین علل تخلفات حادثه ساز در استان مرکزی گزارش شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: تخلفات از سوی رانندگان موجب بروز سوانح دلخراش بسیاری می شود به همین دلیل پلیس راه استان مرکزی به صورت جدی با متخلفان برخورد می کند و به دنبال کاهش میل به تخلفات از سوی رانندگان است.

به گفته وی محورهای ساوه – همدان(اتوبان کربلا) و اراک – بروجرد به عنوان پرحادثه خیز ترین محورهای این استان طی این مدت بشمار می روند.