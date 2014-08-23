  1. استانها
  2. مرکزی
۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۰۰

حسنی خبر داد:

8 کشته و مجروح حاصل تصادفات رانندگی استان مرکزی

8 کشته و مجروح حاصل تصادفات رانندگی استان مرکزی

اراک – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از 8 کشته و مجروح حاصل تصادفات رانندگی خبر داد و گفت: حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی استان مرکزی 3 کشته و 5 مجروح برجای گذاشت.

مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصادف یکدستگاه کامیونت ایسوزو با خاور طی روز گذشته در محور اراک – قم مرگ راننده و سرنشین کامیونت ایسوزو را به همراه داشت.

وی عدم توجه به جلو راننده ایسوز و عدم استفاده از علائم هشدار دهنده در هنگام توقف از سوی راننده خاور را علت این حادثه رانندگی عنوان کرد.

وی ادامه داد: در محور اراک – توره نیز تصادف یکدستگاه پیکان سواری با موتورسیکلت منجر به فوت راکب موتورسیکلت و مجروح شدن 5 نفر از سرنشینان سواری پیکان گردید.

سرهنگ حسنی اضافه کرد: عدم توجه به جلو راننده سواری پیکان را علت این حادثه رانندگی از سوی کارشناسان اعلام کرد.

کد مطلب 2355619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه