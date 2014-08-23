8 کشته و مجروح حاصل تصادفات رانندگی استان مرکزی

مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصادف یکدستگاه کامیونت ایسوزو با خاور طی روز گذشته در محور اراک – قم مرگ راننده و سرنشین کامیونت ایسوزو را به همراه داشت.

وی عدم توجه به جلو راننده ایسوز و عدم استفاده از علائم هشدار دهنده در هنگام توقف از سوی راننده خاور را علت این حادثه رانندگی عنوان کرد.

وی ادامه داد: در محور اراک – توره نیز تصادف یکدستگاه پیکان سواری با موتورسیکلت منجر به فوت راکب موتورسیکلت و مجروح شدن 5 نفر از سرنشینان سواری پیکان گردید.

سرهنگ حسنی اضافه کرد: عدم توجه به جلو راننده سواری پیکان را علت این حادثه رانندگی از سوی کارشناسان اعلام کرد.