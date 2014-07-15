"خامس رودریگس" بالاتر از "لیونل مسی" قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل، "لیونل مسی" به عنوان برترین بازیکن جام انتخاب شد و "خامس رودریگس" صاحب جایزه برترین گلزن رقابتها شد.

اما در یک نظرسنجی که از سوی روزنامه آ اس اسپانیا صورت گرفته، "خامس رودریگس" با 36/43 درصد به عنوان برترین بازیکن جام انتخاب شد. این بازیکن در بازی با اروگوئه با یک ضربه بسیار زیبا موفق شد دروازه حریف را باز کند که این امر به وی در بالاتر قرار گرفتن از مهاجم آرژانتین کمک کرده است.

"تونی کروس" در این نظرسنجی با 26/45 درصد در جایگاه دوم قرار گرفت و "مسی" 14 درصد کسب کرد.

"خاویر ماسکرانو" و "آرین روین" در این نظرسنجی چهارم و پنجم شدند.

"کیلور ناواس" در نظرسنجی به عنوان برترین دروازه‌بان رقابتها انتخاب شد. دروازه‎بان کاستاریکا با 53 درصد در صدر نظرسنجی قرار گرفت و "مانوئل نویر"، دروازه‌بان آلمان که دستکش طلایی جام را برد، با 37/62 درصد دوم شد. "سرخیو رومه‎رو"، دروازه بان آرژانتین هم با 9/38 درصد سوم شد.

"رافائل واران"، مدافع فرانسه، هم با 53/27 درصد به عنوان جوان اول جام انتخاب شد. هم تیمی وی "پل پوگبا" با 33/46 درصد دوم شد و "ممفیس دپای" از هلند با 13/26 درصد در جایگاه سوم ایستاد.