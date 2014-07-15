اقدام عجیب وزیر دارایی آلمان قبل از فینال/ خطر از بیخ گوش پنج میلیون تمبر گذشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دارایی آلمان که بیشترین سهام را در اداه پست آلمان دارد پیش از قهرمانی تیم فوتبال این کشور در رقابتهای جام جهانی، پنج میلیون تمبر چاپ کرد که در صورت شکست آلمان مقابل آرژانتین میبایست خمیر میشدند.
"ولفگانگ شاوبل"، وزیر دارایی آلمان، گفت که او جرات به خرج داده و از خیلی زودتر این تمبرها را چاپ کرده چرا که امیدوار بوده تیم ملی کشورش قهرمان رقابتهای جام جهانی شود. بر پایه گزارش بی بی سی، در صورتی که آلمان به آرژانتین میباخت این پنج میلیون تمبر هر کدام به ارزش 0/60 یورو میبایست خمیر میشدند.
شابل اظهار داشت: این فوقالعاده است که تیم ما رویایش را به واقعیت مبدل کرد. امیدوارم که این تمبرها برای شهروندان ما یادآور شادمانیای باشد که تیم ملی آلمان به ما داده است.
این تمبرها از روز پنجشنبه به معرض فروش گذاشته میشود و نسخههایی از آن به مربیان و بازیکنان تیم ملی آلمان اهدا میشود.
"لوتز منزه"، طراح این تمبر، در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفت در طرح این تمبر به این دلیل از چهره بازیکنان استفاده نشده تا نشان دهد این افتخار به کل تیم بازمیگردد. وی همچنین گفت تولید و انتشار یک تمبر معمولا شش ماه زمان میبرد اما مسئولان دولت آلمان پس از آغاز رقابتهای جام جهانی با وی تماس گرفتهاند و خواستهاند که آن را آماده کند.
این چهارمین قهرمانی آلمان در رقابتهای جام جهانی به حساب میآید. این تیم در سالهای 1954، 1974 و 1990 قهرمان رقابتهای جام جهانی شده است.
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