جایگزینی سموم بیولوژیک کشاورزی با سموم شیمیایی پرخطر در آذربایجان غربي

مقصود قرباني در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاكيد بر اينكه استفاده منطقی و کارشناسی از سموم با بهره گیری از توان متخصیص فعال در بخشهای دولتی و خصوصی باید انجام شود، افزود: استفاده از سموم نباتی آخرین روش در کنترل عوامل آسیب زا محصولات گیاهی بوده که هم اکنون با کنترل تلفیقی و استفاده از روشهای غیر شیمیایی بر مبنای اطلاعیه های پیش آگاهی صادره توسط کمیته های پیش آگاهی و شبکه های مراقبت انجام می شود.

وي با بیان اینکه برای تولید محصول سالم وارگانیک و درطول برنامه پنجم توسعه باید در 25 درصد اراضی زراعی وباغی استان مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی انجام شود، اظهار داشت: در این راستا باهمکاری بخش خصوصی تاکنون درحدود 68 هزار هکتار از ارضی زراعی و باغی در سطح استان این اقدامات عملیاتی شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از برنامه ریزی برای جایگزینی سموم بیولوژیک با سموم شیمیایی پرخطر خبر داد و اعلام كرد: اقتصادی کردن تولید، حفظ منابع پایه تولید و پایداری تولید در کنار تولید محصولات سالم و ارگانیک دربخش کشاورزی از مهمترین موضوعاتی که در کنار سایر فعالیتهای بخش کشاورزی دغدغه مسئولان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی محسوب مي شود.

قرباني با اعلام اينكه هم اكنون مصرف سموم كشاورزي پر خطر در آذربايجان غربي از هزار تا هزار و 200 تن در طول 20 سال به زير هزار تن در سال گذشته كاهش يافت، افزود: اين امر به دليل اعمال مديريت تلفيقي كنترل آفات و استقرار شبكه هاي مراقبت و پيش آگاهي در اغلب نقاط استان از طريق راه اندازي بيش از 56 كلينيك گياه پزشكي توسط بخش خصوصي بود.

وي از عقد قرارداد خريد خدمات كارشناسي 141 گياه پزشك در سطح آذربايجان غربي در اين راستا خبر داد و اعلام كرد: استفاده از سموم كم خطر به جاي سموم پر خطر با دزهاي پايش و تجهيز و روز آمد شدن ناوگان سم پاشي افزايش يافته است.