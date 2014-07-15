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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۸

یک بازیکن ایرانی در تست آکادمی رئال مادرید پذیرفته شد

یک بازیکن ایرانی در تست آکادمی رئال مادرید پذیرفته شد

بازیکن 13 ساله آکادمی باشگاه ملوان بندرانزلی، در تست آکادمی باشگاه رئال مادرید در اسپانیا پذیرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "رادین قویدل" که عضو آکادمی باشگاه ملوان بندرانزلی است، در تست آکادمی باشگاه رئال مادرید در اسپانیا پذیرفته و گواهینامه حضور در این آکادمی را بدست آورد.

پس از شرکت در تست آکادمی باشگاه رئال مادرید در اسپانیا و دریافت گواهینامه پذیرفته شدن در این تست، در صورت مهیا شدن حضورش به همراه خانواده در کشور اسپانیا، در تمرینات این تیم به صورت مستمر شرکت می‌کند.

مهدی شفیعیان سرمربی تیم فوتبال نونهالان (زیر 13 سال) ملوان بندرانزلی پذیرفته شدن این بازیکن در تست آکادمی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا را تائید کرده است.

کد مطلب 2331956

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