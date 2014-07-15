توضیح نایب رئیس مجلس درباره علت تعویق سئوال از وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسایی نماینده مردم تهران با اعلام تذکر و اخطار قانون اساسی گفت: همکاران محترم نکته ای که می گویم قطعا مشکلی است که همه شما با آن نیز درگیر هستید.

وی خطاب به باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: آقای باهنر آیا موادی از آیین نامه و یا اصول قانون اساسی برای هیأت رئیسه مجلس شأنی در نظر گرفته است که تشخیص دهد سوال یک نماینده وارد است یا خیر؟!

رسایی ادامه داد: طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر نماینده حق دارد از وزیران سوال کند این سوال در کمیسیون مطرح می شود اگر نماینده از توضیحات وزیر قانع شد که هیچ در غیر این صورت کمیسیون اعلام نظر می کند که این سوال در حوزه ملی است یا منطقه ای، حتی کمیسیون اعلام نظر نمی کند که این سوال وارد است یا خیر.

عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به جلسه روز گذشته هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و بررسی سوالش از وزیر راه در این جلسه گفت: سخنگوی هیأت رئیسه اعلام کرده که در این جلسه سوال آقای رسایی از وزیر راه در خصوص مشخص شدن وضعیت مسکن مهر را بررسی کرد اما با توجه به اینکه از آخرین باری که وزیر به این سوال پاسخ گفته مدت زیادی نگذشته و همچنین به دلیل تشابه این سوال با سوال آقای حاجی رسیدگی به این سوال به جلسه دیگری موکول شده است.

رسایی خطاب به باهنر تصریح کرد: کجای قانون اساسی به هیأت رئیسه اجازه داده به سوال نمایندگان رسیدگی کند؟ آخرین بار آقای حاجی از آخوندی در مورد مسکن مهر سوال کرد اما در جلسه به رای نگذاشت، امروز از ایشان سوال کردم که آیا وزیر به وعده هایی که به شما داده بود عمل کرد که ایشان گفت خیر بنده نیز اعتراض دارم زیرا ایشان قول داد ولی عمل نکرد.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: آقای باهنر کجای آیین نامه به شما اجازه داده که جلوی سوال و استیضاح را بگیرید بنده یک سوالم هم اعلام وصول شده و نوبتش سه هفته گذشته اما به من می گویند باید بروی با یک نایب رئیس صحبت کنی.

وی ادامه داد: ما با هیأت رئیسه در خصوص سوالات صحبت می کنیم اما اگر نماینده ای در طرح سوالش اصرار داشت هیأت رئیسه حق ندارد جلوی طرح آن را بگیرد.

رسایی تاکید کرد: بنده اصرار دارم که سوالم طرح شود. حتی اگر آقای حاجی از اظهارات آخوندی قانع شده بود و یا به رای هم گذاشته بود من باز هم می خواستم سوالم را مطرح کنم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: همه شما در مسکن مهر درگیر هستید، من به وزیر هم گفتم شما حق دارید در مسکن مهر بمب بگذارید منفجر کنید اما الان مردم پول داده اند دولت هم مشارکت کرده طرح های مسکن مهر را تمام کنید و بعد به سراغ طرح های خودتان بروید.

رسایی یادآور شد: آیین نامه مجلس چنین حقی را به هیأت رئیسه نداده است هیأت رئیسه هم قسم خورده به آیین نامه عمل کند. شما از دولت قبل به دلیل عدم رعایت قانون انتقاد می کردید که به جا هم بود، این آیین نامه قانون که شما قسم خوردید اجرا کنید.

وی با بالا بردن قرآن گفت من دیگر آیین نامه بلند نمی کنم الان قرآن بلند کردم آیین نامه را عمل نمی کنید من قرآن بلند کردم تا به من وقت دادید صحبت کنم.

نماینده تهران خطاب به باهنر گفت: اگر می خواهید چنین روندی را ادامه دهید که نمایندگان برای سوال از وزیران از هیأت رئیسه اجازه بگیرند باید آیین نامه را تغییر دهید.

وی تاکید کرد: سوال بنده از وزیر راه در مورد مسکن مهر باید امروز اعلام وصول شود.

در ادامه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، تاکید کرد: من قرار نیست که تک تک عزیزان را قانع کنم ما به وظایف خود عمل می کنیم.

وی ادامه داد: در مورد این سوال باید گفت که مدت کوتاهی قبل در این خصوص از وزیر سوال شده و وزیر هم پاسخ داده است ممکن است همین سوال را 50 نفر نماینده داشته باشد اشکالی ندارد 50 نفر نماینده با هم می توانند امضا و مطرح کنند.

باهنر اظهار داشت: ما اگر دو سوال را با یک موضوع از یک وزیر در فاصله کوتاه مطرح کنیم حق دیگر نمایندگان در بیان سوالاتشان ضایع می شود. ان شاء الله سوال شما را هم در نوبت قرار می دهیم.

به گزارش مهر ، در جلسه امروز مجلس وزیر صنعت معدن و تجارت در حال پاسخگویی به سئوال نماینده اصفهان است . وزیر اقتصاد در جلسه پیشین مجلس در روز یکشنبه به نمایندگان ئسوال کننده پاسخ داد.