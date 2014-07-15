به گزارش خبرگزاری مهر، در تصاویری که دیلی میل منتشر کرده، هافبک تیم فوتبال آرسنال و انگلستان در لاس وگاس به همراه "جو هارت"، دروازه بان تیم ملی سه شیر مشغول نوشیدن الکل در یک استخر هستتند که در این میان ویلشر سیگار هم می‎کشد.

9 ماه قبل تصویری از ویلشر منتشر شد که وی را در حال سیگار کشیدن نشان می‎داد. بازیکن آرسنال پس از آن در مصاحبه‎ای گفت: من اشتباه کردم. بازیکنان اشتباه می‌کنند اما من سیگاری نیستم.

وقتی از وی پرسیدند آیا این کار را دوباره تکرار خواهد کرد، گفت: نه. من سیگاری نیستم بنابراین فکر می‌کنم این آخرین باری باشد که این کار را انجام دادم.

"آرسن ونگر"، سرمربی آرسنال، هم در آن زمان در واکنش به این کار بازیکن تیمش گفت: من کاملا با این نوع رفتار مخالفم. در اینجا دو مساله وجود دارد: اول آنکه وقتی شما بازیکن هستید، به عنوان یک الگو به شما نگاه می‌شود و دوم اینکه با این کار به سلامتی خودتان لطمه می‌زنید. شما می‌توانید در خانه سیگار بکشید، در خانه الکل مصرف کنید و کسی هم آن را نمی‌بیند اما وقتی این کار را در اجتماع انجام می‎دهید به اعتبار خودتان لطمه می‎زنید.

ویلشر باید هفته آینده تیم آرسنال را در تور پیش از فصل همراهی کند. تا بدین لحظه هیچکدام از مسئولان باشگاه آرسنال و مدیران برنامه ویلشر در خصوص این اتفاق که روز دوشنبه روی داده، اظهار نظری نداشته‎اند.