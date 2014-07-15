هیئت رئیسه تمام هیئت های ورزشی اردبیل باید فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج پیش از ظهر سه شنبه در جلسه با روسای هیئت های ورزشی اردبیل اضافه کرد: تمام هیئت های ورزشی این استان باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تشکیل هیئت رئیسه اقدام کنند.

وی عدم وجود هیئت رئیسه در هیئت های ورزشی را نقص برشمرد و تاکید کرد: تشکیل هیئت رئیسه مهمترین بخش هیئت های ورزشی است و باید در این خصوص با جدیت اقدام شود.

مدیرکل ورزش و امور جوانان استان با بیان اینکه هیئت رئیسه هیئت های ورزشی برنامه حرکتی آن هیئت را ارائه می دهد، تصریح کرد: هیئت رئیسه نقش نظارتی داشته و باعث می شوند که هیئت های ورزشی دچار رکود نشده و یا فعالیت های غیر برنامه ای نداشته باشند.

وی با اشاره به اجتناب هیئت های ورزشی این استان از تشکیل هیئت رئیسه، این مهم را ناشی از تفکر غلط رایج در بین روسای هیئت و مبنی بر تزلزل جایگاه خود با وجود هیئت رئیسه برشمرد.

بهتاج این نوع نگاه را تفکر وارونه ای دانست و با اشاره به تاصیر هیئت رئیسه هیئت های ورزشی در توسعه و پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده متذکر شد: هیئت رئیسه برنامه های سالانه هیئت ها را در بحث مالی و اجرایی مصوب می کند، این مهم به برنامه های هیئت ها هدف و انگیزه می بخشد.

وی با تاکید براینکه براساس قانون برنامه هیئت ها اگر توسط هیئت رئیسه آن مصوب نشود قابلیت اجرایی ندارد، عنوان کرد: یکی از دلایل رکود و تعطیلی برخی رشته هایورزشی در این استان به دلیل عدم وجود هیئت رئیسه و برنامه ریزی و تصمیم های نادرست فردی و هیئت ها است که همیت موضوع به عدم وجود هیئت رئیسه ارتباط دارد.

این مسئول با بیان اینکه عملکرد روسای هیئت های ورزشی باید زیر ذره بین اعضاء و هیئت رئیسه هیئت های ورزشی باشد، تاکید کرد که در این صورت و در شرایط عدم عملکرد مناسب روسای هیئت ها، اعضا در خصوص تغییر رئیس هیئت تصمیم گیری خواهند کرد.