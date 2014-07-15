نگرانی از مصرف بی رویه مواد دخانی/ انتقاد از بی پاسخ ماندن نامه 4 هزار پزشک به رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مرندی با بیان اینکه تاسیس و ساخت نخستین کارخانه سیگار در کشور اشتباه بزرگی بود، افزود: این اقدام در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد که من هم در دولت بودم.

وی با بیان اینکه از ابتدا مخالف تاسیس کارخانه سیگار در کشور بودم، ادامه داد: در آن زمان آقای هاشمی قرار بود کارخانه سیگار را افتتاح کند و آقای نعمت‌زاده هم مسئول بود، تنها کاری که می‌توانستم بکنم اینکه مانع افتتاح کارخانه از سوی رئیس‌جمهور شوم اما متاسفانه کارخانه ایجاد شده بود.

مرندی با بیان اینکه نباید سیگار را به عنوان عامل کشتن افراد چه با تولیدات داخل و چه از طریق واردات در دسترس مردم قرار دهیم، تاکید کرد: متاسفانه امروز شاهد عرضه گسترده مواد دخانی در سطح جامعه هستیم و شاهدیم که کک مسئولان هم نمی گزد.

بی‌توجهی به نامه 4 هزار پزشک در ممنوعیت عرضه قلیان

مرندی با یادآوری نامه 4 هزار پزشک به رئیس جمهور درباره مهار سونامی ‏سرطان ناشی از مصرف بی رویه قلیان، یادآور شد: بیش از 4 هزار پزشک در نامه‌ای خواستار جلوگیری از عرضه قلیان شدند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد؛ این موضوع نشانگر آن است که جان مردم به هیچ وجه برای مسئولان اهمیتی ندارد.

وی با نگران کننده خواندن نگاه منفعلانه مسئولان نسبت به عرضه مواد دخانی در جامعه، تصریح کرد: به نظر می رسد سود ناشی از گردش مالی این صنعت مهمتر از جان انسانهاست.

مرندی با تاکید بر تصویب و ابلاغ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور، تصریح کرد: جمهوری اسلامی جزو نخستین کشورهایی است که در زمینه جلوگیری از عرضه سیگار و سایر مواد دخانی قوانینی را پیگیر و به تصویب رساند بر این اساس به راحتی می‌توان جلوی عرضه مواد دخانی در کشور را گرفت تنها باید زمینه اجرایی شدن قوانین را فراهم کنیم.

انتقاد از سنجش کیفیت تولیدات سیگار

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره خصوصی‌سازی شرکتهای دخانیات، افزود: این شرکتها در حال حاضر به طور کامل خصوصی نیستند و هنوز در بسیاری از موارد دخالت می‌کنند، به طور مثال وقتی قرار است سنجش کیفیت تولیدات سیگار انجام شود از سوی خود کارخانه بوده و استانداردی که برای بررسی کیفیت مطرح است از طرف کارخانه لحاظ می شود.

وی با نگران کننده خواندن میزان مصرف سیگار در جامعه، گفت: امروز شاهدیم که قلیان علاوه بر قهوه‌خانه‌ها در درب منازل هم عرضه می‌شود که این وحشتناک است.

مرندی درباره راههای جلوگیری از تولید سیگار در کشور، تصریح کرد: از ابتدا مخالف تولید سیگار در کشور بودم، ما نباید هیچ زمینی را به کشت تنباکو اختصاص دهیم بلکه باید زمینهای کشت تنباکو را محو و کارخانه‌های تولید سیگار را به تولید محصولات دیگری تبدیل کنیم اما به نظر می‌رسد منفعت مالی عده‌ای اجازه چنین تصمیماتی را نمی‌دهد.