به گزارش خبرگزاری مهر، اعتراض جامعه سینمایی و هنری به جنایات صهیونیست ها در غزه ادامه دارد و تاکنون بیش از 80 سینماگر دیگر به جمع امضاکنندگان نامه بان کی مون پیوسته‌اند.

روابط عمومی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اسامی بخش دوم سینماگران و هنرمندان کشور را که تا ظهر امروز 23 تیرماه به جمع امضاکنندگان نامه بان کی مون پیوسته‌اند به این ترتیب منتشر کرد:

رویا تیموریان- هنگامه قاضیانی- شهره سلطانی- مسعود رایگان- همایون ارشادی- فرهاد توحیدی- هارون یشایایی- بهرام شاه محمدلو- سیامک شایقی- بهرام توکلی- محسن امیریوسفی- حمید نعمت الله- شادمهر راستین- قاسم قلی پور- حمید دهقان پور- پدرام اکبری- سیدمهدی خادم- محمود کلاری- همایون پای ور- علیرضا زرین دست- علی لقمانی- محمدرضا سکوت- احد صادقی- نیما عباسپور- ماهور احمدی- مجید برزگر- لیلا نقدی پری- منیر شاهین تبریزی – مرجان اشرفی زاده- ژرژ هاشم زاده- سینا گنجوی- امیر توده روستا- روانبخش صادقی- سعید آرمند- ابراهیم حاج علیرضا- مسعود امینی تیرانی- پروین صفری- بهزاد آدینه زاده- ملک جهان خزاعی- عبدالحمید قدیریان- محسن شاه ابراهیمی- مازیار شیخ محبوبی- بهروز شهامت- مهدی دارابی- بهمن حیدری- آرش قاسمی- سیامک تقی پور- سیدسعید رحمانی- مسعود احمدیان- فریدون شهبازیان- آریا عظیمی نژاد- مهدی بزرگمهر- بیتا بهشتیان- سودابه خسروی- محمد قومی- عباس افشاریان- کاوه سجادی حسینی- علی بهرامی فر- امیر ترابی- ژیلا ایپکچی- معصومه شاه نظری- مصطفی خرقه پوش- سهراب میرسپاسی- محسن روزبهانی- اکبر محمدی- عباس شوقی- ایمان کریمیان- حسن راستگو- میثم مولایی- حسن آقاکریمی- فریدون آزما- مجتبی فراورده- ناصر برهان آزاد- روح اله برادری- ابوالفضل کریمی – نادر شیخ الاسلامی- رضا اسدی- حمید بهرامفرد- زهره یزدان پناه- سیاوش حقیقی- کوروش پیرو- ناصر درخشان- وحیدرضا شفیعی- آرش رمضانیان- احمدرضا گرشاسبی

روابط عمومی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت از جامعه سینمایی و هنری کشور در سراسر کشور دعوت کرد جهت پیوستن به این حرکت و همراهی با هنرمندان و سینماگران کشور با مراجعه به سایت جشنواره فیلم مقاومت به نشانی http://moqavematfilmfest.ir/ نسبت به ثبت نامشان اقدام کنند.

اعلام عناوین فیلم های سینمایی بخش مسابقه جشنواره مقاومت

عناوین فیلم‌های سینمایی بخش مسابقه سینمای ایران سیزدهمین جشنواره بین المللی مقاومت اعلام شد.

این فیلم‌های سینمایی توسط هیاتی متشکل از: پرویز شیخ طادی، حبیب الله کاسه ساز، علی شاه‌حاتمی، بهروز اثباتی و پوران درخشنده برای رقابت و حضور در بخش مسابقه این دوره جشنواره انتخاب شدند.

عناوین فیلم‌های سینمایی منتخب به این ترتیب است:

«مهمان داریم» به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور به تهیه کنندگی سازمان سینمایی سوره

«شیار 143» به کارگردانی نرگس آبیار به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی

«خاک و مرجان» به کارگردانی سیدمسعود اطیابی و تهیه کنندگی امیرپروین حسینی

«خاکستر و برف» به کارگردانی روح الله سهرابی و تهیه کنندگی فرهاد گلی

«گام های شیدایی» به کارگردانی روح الله سهرابی و تهیه کنندگی محمد قهرمانی

«دلتنگی های عاشقانه« به کارگردانی رضا اعظمیان و تهیه کنندگی محمدرضا شرف الدین

«چ» به کارگردانی ابرهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی

«شهابی از جنس نور» به کارگردانی محمدرضا اسلاملو و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

«پنجاه قدم آخر» به کارگردانی کیومرث پور احمد و تهیه کنندگی سعید سعدی

«تابستان طولانی» به کارگردانی علی خزاعی‌فر و تهیه کنندگی سیاوش حقیقی

«تنهای تنهای تنها» به کارگردانی احسان عبدی پور و تهیه کنندگی ادریس عبدی پور

«ابوزینب» به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی مرکز مستند حقیقت

«معراجی ها» به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی مجد

«خانه ای کنار ابرها» به کارگردانی سیدجلال دهقانی اشکذری و تهیه کنندگی روح الله برادری

«روزگاری عشق و خیانت» به کارگردانی داود بیدل و تهیه کنندگی روح الله شمقدری

«زیباتر از زندگی» به کارگردانی انسیه شاه حسینی و تهیه کنندگی سیدسعید سیدزاده

«استرداد» به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی محسن علی اکبری

«قصه عشق پدرم» به کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیه کنندگی محمرضا شریفی نیا

فیلم «دلتنگی‌های عاشقانه» نیز خارج از مسابقه است.

انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی سیزدهمین جشنواره بین­‌المللی فیلم مقاومت را درگستره سینمای ایران و سینمای بین­‌الملل در قالب بخش‌های مختلف فیلم‌های سینمایی، سینمایی ویدیویی، کوتاه، مستند، چشم‌انداز سینمای مقاومت ایران، نشست‌های تخصصی و بزرگداشت سینماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس و برنامه‌های جانبی همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار می‌کند.

اطلاعات تکمیلی در سایت جشنواره بین المللی فیلم مقاومت moqavematfilmfest.ir موجود است.