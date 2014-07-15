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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

راه اندازی  250 مرکز خرید لباسهای اسلامی و ایرانی در پایتخت

راه اندازی  250 مرکز خرید لباسهای اسلامی و ایرانی در پایتخت

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از راه اندازی مرکز خرید لباسهای ایرانی اسلامی با بیش از 250 فروشگاه حداکثر تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قبادی گفت: خوشبختانه هم‌اکنون اتفاق خوبی در زمینه مد و لباس رخ داده است و آن تلفیق مد و لباس اسلامی با عفاف و حجاب است و خوشبختانه فعالیتهای اخیر نشان می‌دهد که اگر بخواهیم جامعه باحجابی داشته باشیم باید به حجاب و عفاف بیشتر بپردازیم.

وی ادامه داد: تا پایان سال جاری 250 فروشگاه عرضه لباسهای اسلامی در مرکز شهر تهران در خیابان ولی عصر(عج) تقاطع خیابان طالقانی افتتاح می‌شود.

قبادی در خصوص راه‌اندازی اینچنین مراکز در سایر استانها، گفت: جلساتی را با برخی از نمایندگان استانها داشتیم که طرح‌های خود را برای راه‌اندازی مراکز جدید ارائه دهند و طراحانی نیز که مایل هستند با رعایت اصول اسلامی و ایرانی طرحهای خود را برای ارائه در این فروشگاهها عرضه کنند، ما آمادگی خود را برای همکاری با آنها اعلام می‌کنیم.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس افزود: اگر امکانات عرضه برای بسیاری از فروشگاه‌ها ایجاد شود ما می‌توانیم فروشگاههای خوب دیگری را نیز داشته باشیم.

کد مطلب 2332226

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