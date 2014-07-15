فهرست هشت تیم برتر بسکتبال کاپ آسیا کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای روز پایانی مرحله گروهی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا در حالی امروز سه شنبه آغاز شد که پیش از آن صعود ایران و 6 تیم دیگر به مرحله یک چهارم نهایی قطعی شده بود. در این میان نتیجه دیدار دو تیم ژاپن و اندونزی از گروه A تعیین کننده آخرین تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی بود.

این دیدار ساعتی پیش در ووهان چین برگزار شد که طی آن ژاپن 96 بر 59 اندونزی را شکست داد. این دیدار در حالی برگزار شد که پیش از آن تیم ایران موفق شده بود در مصاف با هند به برتری 62 بر 49 دست یابد. بدین ترتیب و با توجه به نتایج به دست آمده در این دو بازی، ژاپن از رده چهارم به سوم صعود کرد و هند که پیش از دیدار با ایران در رده سوم قرار داشت به رده چهارم تنزل جایگاه پیدا کرد. تیم‌های ایران و اندونزی هم در رده های دوم و پنجم باقی ماندند.

رده‌بندی نهایی تیم‌های گروه A در پایان دیدارهای گروهی کاپ آسیا به این شرح است:

گروه A:

1- چین (4 بازی، 3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

2- ایران (4 بازی، 3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

3- ژاپن (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

4- هند (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

5- اندونزی (4 بازی، بدون برد، 4 باخت، 4 امتیاز)

بدین ترتیب و با توجه به رده‌بندی نهایی تیم‌های گروه A، ژاپن به عنوان آخرین تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

با صعود ژاپن فهرست هشت تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کاپ آسیا کامل شد. پیش از این چین، ایران و هند (گروه A) و فیلیپین، اردن، چین‌تایپه و سنگاپور (گروه B) به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده بودند.

دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کاپ آسیا روز پنجشنبه برگزار می‎‌شود.