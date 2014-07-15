صعود ایران و 6 تیم دیگر قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات بسکتبال کاپ آسیا روز گذشته (دوشنبه) با برگزاری دیدارهای روز چهارم در ووهان چین پیگیری شد. در این روز از رقابت‌ها و در غیاب تیم ملی ایران که با قرعه استراحت روبرو بود، دو دیدار از گروه A برگزار شد که طی آن دو تیم ته جدولی این گروه یعنی هند و اندونزی به مصاف هم رفتند. در پایان این دیدار هند موفق شد حریف خود را شکست دهد. هندی‌ها در حالی به این پیروزی دست یافتند که در روز سوم مسابقات و در دیداری دور از انتظار نیز موفق به شکست چین شده بودند.

در دیگر دیدار گروه A چین که با وجود شکست غیرقابل پیش‌بینی برابر هند صدر جدول را حفظ کرده بود هم در دیدار با ژاپن موفق به کسب برتری شد. این دیدار در حالی به سود چینی‌ها تمام شد که آنها در هر دو کوارتر نیمه نخست بازنده زمین بازی را ترک کرده بودند. در هر صورت بازیکنان چین با کسب برتری در این دیدار صدر جدول رده‌بندی را از آن خود نگه داشتند در حالیکه ژاپنی‌ها با سقوط مواجه شدند. آنها که پیش از این در رده سوم قرار داشتند، با متحمل شدن این شکست و با توجه به پیروزی هند، به رده چهارم سقوط کردند و هندی به جایگاه سوم صعود کرد.

در گروه A جایگاه ایران و اندونزی همانند چین بدون تغییر ماند کمااینکه این دو تیم همچنان در رده دوم و پنجم جدول رده‌بندی قرار دارند.

فیلیپین - سنگاپور نیز تنها دیدار از گروه B مسابقات بسکتبال کاپ آسیا بود که در روز چهارم این رقابت‌‎ها برگزار شد و طی آن بازیکنان فیلیپین بر حریف خود غلبه کردند. فیلیپین که پیش از این دیدار در رده سوم قرار داشت با کسب این برتری صدرنشین شد اما جایگاه سنگاپور در رده چهارم و انتهایی جدول بدون تغییر ماند.

نتیجه کامل دیدارهای برگزار شده در روز چهارم مسابقات بسکتبال کاپ آسیا و جدول رده‌بندی تیم‌ها بر اساس نتایج به دست آمده در این دیدارها به این شرح است:

گروه A

* هند 91 - اندونزی 55

(28 بر 13)، (21 بر 7)، (18 بر 15)، (24 بر 20)

* ژاپن 66 - چین 79

(18 بر 14)، (24 بر 19)، (10 بر 25)، (14 بر 21)

گروه B

* فیلیپین 74 - سنگاپور 57

(24 بر 15)، (18 بر 17)، (13 بر 8)، (18 بر 18)

گروه A

1- چین (4 بازی، 3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

2- ایران (3 بازی، 2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

3- هند (3 بازی، 2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

4- ژاپن (3 بازی، یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

5- اندونزی (3 بازی، بدون برد، 3 باخت، 3 امتیاز)

گروه B

1- فیلیپین (2 بازی، 2 برد، بدون باخت، 4 امتیاز)

2- چین تایپه (2 بازی، یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

3- اردن (2 بازی، یک برد، یک باخت، 3 امتیاز)

4- سنگاپور (2 بازی، بدون برد، 2 باخت، 2 امتیاز)

به گزارش مهر، مرحله گروهی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا امروز سه شنبه با برگزاری چهار دیدار به پایان می‌رسد. طبق برنامه در پایان این مرحله چهار تیم از هر گروه راهی مرحله دوم رقابت‌ها می‌شوند. بر این اساس و با توجه به انصراف اندونزی از دیدارهای گروه B، هر چهار تیم این گروه از مرحله گروهی صعود خواهند کرد. از گروه A نیز با توجه به رده‌بندی فعلی تیم‌ها، تا کنون صعود سه تیم چین، ایران و هند قطعی شده است.

در پایان دیدارهای امروز مشخص خواهد شد که از میان دو تیم ژاپن و اندونزی کدامیک به عنوان آخرین تیم راهی مرحله دوم خواهند شد. ضمن اینکه نتایج دیدارهای امروز رده‌بندی نهایی تیم‌ها در مرحله گروهی برای مشخص شدن چگونگی برگزاری دیدارهای آنها در مرحله دوم را تعیین خواهد کرد.

برنامه دیدارهای امروز به این شرح است:

در هر صورت امروز سه شنبه

سه شنبه 24 تیرماه

گروه A

* ایران - هند

* اندونزی - ژآپن

گروه B

* اردن - فیلیپین

* سنگاپور - چین تایپه