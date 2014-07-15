آخرین آمار ازدواج و طلاق در کشور/ تهران و البرز رکورددار

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده طی 5 سال گذشته اظهار داشت: در سال 92 تعداد 757 هزار و 197 ازدواج در دفاتر ازدواج به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل 4.4 درصد کاهش یافته است. در سال 88 تعداد 824 هزار و 409 ازدواج در کشور به ثبت رسید که این رقم در سال 89 با 0.6 درصد کاهش به 819 هزار و 842 ازدواج تقلیل یافت. این روند کاهشی ضمن تغییر در سال 1390 با 1.2 درصد رشد به 829 هزار و 273 ازدواج افزایش یافت و در سال 91، 791 هزار و 656 ازدواج در سطح کشور به ثبت رسید.

وی افزود: مجموع ازدواج های ثبت شده مشتمل بر دو زیرمجموعه ازدواج دایم و ازدواج منقطع است. سهم ازدواج دایم از کل ازدواج های ثبت شده در سال 92 معادل 99.96 درصد و ازدواج منقطع 0.04 درصد است. بر اساس شاخص در سال 1392 به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 984 ازدواج ثبت شده است که این رقم در سال 1388 معادل هزار و 119 نفر بوده است. با توجه به کاهش تعداد ازدواج های ثبت شده به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در طی سال های 88 تا 92 می توان گفت که با وجود افزایش جمعیت کشور تعداد ازدواج های ثبت شده کاهش یافته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شاخص های ازدواج نیز گفت: بیشترین شاخص ازدواج مربوط به استان های اردبیل و خراسان شمالی و کمترین شاخص مربوط به استان های البرز و تهران است.

بررسی آمار طلاق

وی در خصوص آمار طلاق های ثبت شده در دفاتر طلاق نیز گفت: در بررسی تعداد طلاق های ثبت شده مشخص شد که در سال 92 تعداد 158 هزار و 753 طلاق در دفاتر طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل 4.6 درصد افزایش یافته است. در سال 91 نیز تعداد طلاق های ثبت شده نسبت به سال 1390 معادل 8.4 درصد رشد داشته است. با بررسی بیشتر می توان گفت در تمامی 5 سال اخیر تعداد طلاق های ثبت شده هر سال افزایش یافته که این افزایش در سال 88 معادل 17 درصد، سال 89 بیش از 10 درصد و در سال 90 بیش از 7 درصد بوده است.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: مجموعه طلاق های ثبت شده به 4 زیرمجموعه طلاق خلعی، بائن، رجعی و بذل مدت تفکیک می شود. در سال 92 سهم طلاق خلعی از کل طلاق های ثبت شده 70 درصد، طلاق بائن 26.7 درصد، طلاق رجعی 3.2 درصد، و بذل مدت 0.1 درصد می شود. سال گذشته به ازای 100 هزار نفر جمعیت 206 طلاق ثبت شده است که این رقم در سال 88 معادل 161 بوده است. بیشترین طلاق مربوط به استانهای البرز و تهران و کمترین مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان و یزد است.