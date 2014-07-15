به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سان انگلیس امروز از مذاکره باشگاه العربی قطر با باشگاه فولام انگلیس برای به خدمت گرفتن اشکان دژاگه خبر داد. طبق اعلام این رسانه، العربی مبلغ 5 میلیون پوند به اشکان دژاگه پیشنهاد داده است تا هافبک تیم ملی فوتبال ایران در تیررس این باشگاه قطری قرار بگیرد.

این در حالی است که تیم فولام فصل گذشته از لیگ برتر انگلستان به لیگ دسته اول سقوط کرده است.

طبق اعلام روزنامه سان، العربی همچنین پابلو هرناندز بازیکن میانی تیم سوانزی را هم مد نظر دارد و به این بازیکن هم پیشنهاد داده است.