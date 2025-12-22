معاون استاندار: خروجی انتخابات تهران الگویی برای دیگر شهر ها خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست مدیران آموزش و پرورش شهر تهران، درباره روند برگزاری انتخابات اظهار داشت: شهر تهران با توجه به مسئولیت شورای آموزش شهر و تجربه بیش از ۳۰ سال در استانداری، شناخت کافی از وضعیت مناطق استان دارد که باعث تصمیم‌گیری بهتر و دقیق‌تر می‌شود.

وی افزود: موضوع اول، اجرای انتخابات تناسبی در تهران است که برای اولین بار در کشور تجربه می‌شود و از ظرفیت احزاب بهره‌مند خواهیم شد. این تصمیم در اسفند ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گرفته شد و با وجود برخی انتقادها درباره بزرگی تهران، به نظر من تصمیم درستی بوده و خروجی آن مفید خواهد بود.

کاغذلو تصریح کرد: با توجه به جمعیت زیاد و حضور تقریباً تمام احزاب و سیاسیون، فهرست‌های انتخاباتی به دقت تهیه شده و حالت استانی و ملی دارد. امیدواریم با همت برگزارکنندگان، انتخابات ۱۱ اردیبهشت به خوبی برگزار و تجربه آن در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر نیز قابل استفاده باشد.

وی در ادامه گفت: تمامی مسئولان و مدیران با ما همراه هستند و طی پنج تا شش ماه آینده اقدامات لازم برای اجرای قوانین، مقررات و سیاست‌های دولت و استان به‌طور کامل انجام خواهد شد.