آیین جشن گلریزان شهر اهرم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسماعیل موسوی حقیقی مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر در آیین جشن گلریزان شهر اهرم اظهار داشت: در سال گذشته 225 زندانی جرائم غیرعمد با مبلغ بدهی 14 میلیارد و 900 میلیون تومان در استان بود که با کمک خیرین به مبلغ 3 میلیارد و 820 میلیون تومان و اعطاء تسهیلات قرضالحسنه و عدول برخی از شاکیان از حق خود، تعداد 116 نفر از این زندانیان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود برگشتند.
وی همچنین اعلام کرد: در حال حاضر 109 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد به مبلغ بدهی 13 میلیارد و 500 میلیون تومان در زندان های استان هستند که سه نفر از آنان با مبلغ بدهی 628 میلیون تومان از بخش مرکزی تنگستان میباشند که امیدواریم در پایان ماه مبارک رمضان به کمک خیرین به آغوش گرم خانوادههای خود باز گردند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تنگستان نیز در این آیین معنوی به هدف تشکیل ستاد دیه اشاره و خاطرنشان کرد: تاسیس ستاد دیه با ابتکار شهید والامقام لاجوردی کاری ارزشمند و الگویی برای نهادسازی در راستای پاسخگویی به نیاز مجرمین بدهکار غیربزهکار دانست.
رسول رستمی با بیان اینکه آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد تلاشی در راستای برقراری امنیت اجتماعی است افزود: کمک به زندانیان جرائم غیرعمد، کمک برای رهایی طیف گستردهای از جامعه، از جمله خانوادههای این افراد و خانوادههای شاکیان از بند معضلات و مشکلات اجتماعی است.
اجرای پروژه «بوسنجی» شبکههای گازرسانی شهر بوشهر
مهدی سرخوش رئیس تعمیرات شرکت گاز استان بوشهر از اجرای پروژه بوسنجی شبکههای گازرسانی شهر بوشهر خبر داد و افزود: پروژه مذکور هر 15 روز یکبار و در نقاط مختلف شهر بوشهر اجرا میشود و در اجرای ان از کارشناسان و متخصصان بهره میبریم.
وی در ادامه بیان داشت: در اجرای این طرح، برخی از علمکهای گاز منازل در نقاط مختلف توسط دستگاه بوسنج مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه میزان بوی گاز بیشتر و یا کمتر از میزان استاندارد باشد، بلافاصله اقدامات لازم برای تنظیم این میزان بو انجام میشود.
رئیس تعمیرات شرکت گاز استان بوشهر خاطرنشان کرد: در آخرین بازدیدهای صورت گرفته میزان بوی علمکهای گاز در خیابانهای باهنر و سامان، بوشهر، فرهنگیان، سنگی، عاشوری و بهمنی مورد بررسی قرار گرفته و در حد استاندارد گزارش شده است.
نشست مشترک مدیران صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه پارس جنوبی
مدیرعامل منطقه ویژه پارس اظهار داشت: توسعه کامل منطقه در صورتی محقق میشود که از تمامی ظرفیتهای کشور و منطقه برای پیشرفت پارس جنوبی بهره گیریم.
مهدی یوسفی افزود: سازمان منطقه ویژه در راستای حمایت از شرکتهای مستقر در منطقه از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند.
وی هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی با نیازهای پشتیبانی شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه پارس خواند و تشکیل شورای راهبری با حضور تمامی شرکتهای منطقه را در راستای همسانسازی فعالیتها خواستار شد.
محمد بهشتیان مدیرعامل پتروشیمی جم نیز اظهار داشت: پارس جنوبی یک منطقه مهم و استراتژیک است و نقش مهمی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دارد.
وی افزود: رسیدگی به مشکلات شرکتهای مستقر در این منطقه امری مهم و ارزشمند است و امیدواریم در این مسیر به اهداف مورد نظر برسیم.
مدیرعامل پتروشیمی جم بر لزوم هماهنگی فعالیتها در راستای توسعه پایدار منطقه تأکید کرد.
نظر شما