اسفرايني ها 700 ميليون ريال براي آزادي زندانيان كمك كردند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشن گلریزان خراسان شمالی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد پیش از ظهر سه شنبه در اسفراین برگزار شد و در پایان آن شرکت کنندگان در این جشن بیش از 700 میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کمک کردند.

رئیس دادگستری شهرستان اسفراین در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان جشن گلریزان و حضور خیرین و نیکوکاران، به سنت حسنه جشن گلریزان اشاره و اظهار کرد: انسان تا وقتی زنده است سه چیز به همراه دارد در وقت مرگ دو چیز او را ترک می کند؛ یکی روزی است و دومی خانواده و آن چیزی که انسان را ترک نمی کند عمل اوست.

احمد عرفانيان عمل شهید لاجوردی در ایجاد این سنت حسنه را بسیار نیک دانست و بر تقویت کمی و کیفی برگزاری این جشن ها تأکید کرد.

امام جمعه شهرستان اسفراين نیز در این مراسم ضمن تقدير و تشكر از دست اندر كاران اين امر خداپسندانه گفت: كمك به زندانيان جرائم غير عمد در راستاي بازگشت آنان به كانون خانواده در اين ماه از بهترين اعمال ماه مبارك رمضان است.

حجه الاسلام قدير محمديان دامنه کمکهای خیرین و نیکوکاران در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را گسترده دانست و افزود: کمک و آزاد کردن زندانی سه جانبه است یکی اینکه خود زندانی آزاد می شود، دوم اینکه خانواده وی مورد حمایت قرار می گیرند و از مشکلات رهایی می یابند و سوم اینکه خانواده و طرف مقابل به حق و حقوق خود می رسد.

امام جمعه اسفراین در ادامه سخنانش اظهار داشت: کمک به زندانی باید هدفمند و در راستای منویات اسلام باشد.

وی دامنه کار فرهنگی در ستاد دیه را بسیار وسیع دانست و عنوان كرد: باید ستاد دیه به این مقوله بیشتر توجه داشته باشد و یکی از این موارد پوشش خانواده زندانیانی است که هم در خود آنها و هم درخانواده آنان تحول فرهنگی ایجاد شده است.

رضا استاجی، مدیر عامل ستاد دیه خراسان شمالي نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت: از بدو تاسیس ستاد دیه در استان از سال 84 تا کنون این هشتمین جشن گلریزان در اسفراین است که با همت خیرین و نیکو کاران بر گزار می شود.

محمدعلی بلوکی، مدیرکل زندانهای استان نیز در این مراسم به کمک خیرین و نیکو کاران در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 35 نفر زندانی جرائم غیرعمد در زندان اسفراین چشم انتظار کمک خیرین و نیکوکاران هستند تا با کمک ستاد دیه به آغوش خانواده باز گردند.