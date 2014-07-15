راه اندازی مناطق ویژه فناوری در 6 استان/ اختصاص وام جدید به دانشجویان دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید احمدی امروز گزارش عملکرد 10 ماهه اخیر خود در دولت جدید را ارائه کرد و گفت: تولیدات علمی بر حسب وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت از سال 2000 در حوزه‌های پژوهش، پشتیبانی و تجهیزات به این صورت می باشد: از سال 2000 تا سال 2014 به ترتیب دارای رشد 0.17 درصد، 0.16 درصد، 0.21 درصد، 0.28 درصد، 0.34 درصد، 0.43 درصد، 0.54 درصد، 0.73 درصد، 0.90 درصد، 1.01 درصد، 1.12 درصد، 1.38 درصد، 1.39 درصد، 1.39 درصد، 1.62 درصد بوده است.

وی افزود: از سال 2011 تاکنون در ISI رتبه بیستم و در اسکوپس رتبه 18 را به خود اختصاص داده‌ایم.

معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین درباره سهم تولید مقالات در جهان توضیح داد و گفت: خوشبختانه ایران رشد خوبی در سال 2013 در خصوص رشد مقالات داشته است که از لحاظ میزان استناد که یک عامل کیفیت است، از 5.97 به 7.93 رسیده ایم.

وی با بیان اینکه از نظر تولید مقاله وضعیت خوبی داریم، تصریح کرد: ولی با شاخص های تولید علمی از نظر فروش فناوری از لحاظ استانداردها وضعیت مناسبی نداریم.

احمدی خاطر نشان کرد: از سال 2000 تا 2014 تعداد ارجاع به هر مقاله به ترتیب 1.65 درصد، 2.09 درصد، 2.09 درصد، 2.31 درصد، 2.44 درصد، 2.61 درصد، 3.04 درصد، 3.11 درصد، 3.48 درصد، 3.99 درصد، 4.39 درصد، 4.69 درصد، 5.97 درصد، 7.93 درصد بوده است که میانگین ارجاعات در کل 14 می باشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه های شهرستان ها به خوبی در صحنه رقابت در ISI حاضر شدند، اظهار داشت: در بین دانشمندان انتخابی در سال 2013 ده نفر از دانشمندان ایرانی بودند که 4 نفر از آنها مربوط به اساتید شهرستان ها می باشند.

وی همچنین با توضیح اینکه ما در سه حوزه اساسی، نیروی انسانی، زیرساخت ها و تشکیلات و ساختار قوانین و مقررات برنامه ریزی را شروع کردیم، افزود: در حوزه تشکیلات، ساختار و قوانین و مقررات قوانین خوبی را در اسناد بالادستی داشته ایم که در دولت قبل برخی از این قوانین عملیاتی نشده بودند.

احمدی در این خصوص افزود: یکی از قوانینی که در آن دولت نادیده گرفته شد، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بوده است که در این دولت سعی ما بر این بوده است تا با استفاده از ظرفیت قانونی شرکت ها بتوانیم به درستی از این شرکت ها حمایت کنیم که کارگروهی را مبنی بر این موضوع تشکیل دادیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه کارگروه دیگری را با عنوان کارگروه صدور مجوز برای شرکت ها تشکیل دادیم، گفت: در کنار اینها تعدادی از پارک ها و مراکز به عنوان کارگزاری برای تسریع در اقدام صدور مجوز برای شرکت ها پیشرو شدند.

وی با اشاره به صندوق نوآوری و شکوفایی، افزود: صندوق شکوفایی و نوآوری این فرصت را پیدا کرده است که 600 میلیارد تومان را به شرکت های دانش بنیان اختصاص دهد. این صندوق ها مشکلات شرکت ها را بررسی کرده و در جهت رفع مشکلاتشان برمی آیند.

معاون پژوهشی وزیرگفت: در کنار صندوق، آئین نامه های معافیت ها به امضای وزیر علوم و وزیر اقتصاد رسیده است که مشکلات شرکت ها را برطرف سازد و براساس شاخص ارزیابی 15 میلیارد تومان را به پارک ها اختصاص دهد.

راه اندازی دفتر انتقال فناوری در دانشگاهها

معاون پژوهشی وزارت علوم از راه اندازی دفتر انتقال فناوری در دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه اساتید در دانشگاهها تجربه تجاری سازی ندارند، دفتری را به عنوان انتقال فناوری در دانشگاهها در نظر گرفتیم تا خلا بین دانشگاه و مسئولین کشور برطرف شود و زمینه ای برای انجام کارهای تحقیقاتی با تجاری سازی صورت گیرد.

وی در این خصوص افزود: دفتر انتقال فناوری در سه دانشگاه شریف، علم و صنعت و صنعتی اصفهان به صورت آزمایشی فعال است.

ترخیص تجهیزات آزمایشگاهی

وی خاطر نشان کرد: بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها که از طریق اعتبارات ارزی خریداری شده با مشکل مواجه شدند که با پیگیری های انجام شده توسط معاونت پژوهشی این تجهیزات ترخیص و در اختیار دانشگاهها قرار گرفته است.

احمدی با بیان اینکه وزارتخانه ها با زمینه هایی که در بدنه دانشگاه فراهم می کنند دانشگاه را از نسل دوم که اختصاص به پژوهشها دارد به سمت نسل سوم که کارآفرین هستند سوق می دهند و از این طریق دانشگاه کارآفرین جامعه را به سمت رفع نیازهای کشور می برد.

وی در خصوص فعالیتهای گسترده معاونت پژوهشی در مدت 10 ماهه در خصوص ارتباط با صنعت توضیح داد و گفت: در این مدت وزارت علوم قراردادهایی با وزارت سپاه، وزارت نفت، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و معدن و تجارت صورت داده است.

وی در خصوص حمایت از پایان نامه های مرتبط با صنعت اظهار داشت: تفاهم نامه در سپاه، دفاع، وزارت نفت و وزارت صنعت و معدن تجارت قید شده که باید از حمایتهای مربوط به صنعت خود استفاده کنند.

احمدی گفت: در این تفاهم نامه ها دانشگاهها در ارتباط با صنعت باید نقش فعالی در زمینه رفع نیاز کشور صورت دهند.

راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری

وی از راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری در کشور خبر داد و گفت: ما طبق قانون امتیازات، تسهیلات خاصی برای مناطق ویژه علم و فناوری داریم که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل سرمایه گذاری عظیم هستند.

وی اظهار داشت: مجموعه ای از پارکها، مراکز صنعتی، مراکز پژوهشی که می توانند نقشی در تولید علم داشته باشند را به صورت مجتمع در نظر گرفته و تسهیلاتی را برایشان قرار دادیم.

وی در این خصوص افزود: طی مصوبات اخیر اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، بوشهر، یزد مجوز راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری گرفتند که در حال عملیاتی شدن است.

وی در ادامه توضیح داد: استان تهران هم با توجه به ظرفیتهایی از جمله تعداد دانشگاههای بزرگ و مراکز پژوهشی که دارد می تواند از ظرفیت قانونی راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری استفاده کند که در آینده نزدیک عملیاتی می شود.

افزایش سهم بودجه های پژوهشی

معاون پژوهشی وزارت علوم در حوزه پژوهشها ابراز کرد: یکی از فعالیتهای اساسی معاونت پژوهشی در این ده ماهه افزایش سهم اعتبارات پژوهشی در دانشگاههاست که طبق مصوبه دفتر هیات امنا قرار است در سال 93 اعتبارات پژوهشی و فناوری که در سالهای قبل سه تا 8 درصد بوده است به 15 درصد افزایش پیدا کند.

وی در این خصوص توضیح داد: ما بودجه تفضیلی هیچ دانشگاهی را نمی پذیریم ولی باید این سیاست اجرایی شود.

احمدی در حوزه پراکندگی طرحها افزود: حمایتهایی که برای طرحها از این به بعد به کار می رود به سمت طرحهایی می رود که اساتید طرحهای تحقیقاتی مرتبط با آن را داشته باشند و در قالب این طرحها پروژه ها و پایان نامه ها را مطرح کنند.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه برای هدفمندی پایان نامه ها و پروژه ها بحث حمایتی و تسهیلاتی برای دانشجویان دکتری را در نظر گرفته ایم، گفت: در سال 1393 چهل میلیارد تومان به دانشجویان دکترا تسهیلاتی در قالب وام اختصاص پیدا می کند که این وام از سوی صندوق رفاه از مهره ماه به دانشجویان اختصاص پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه فرصتهای مطالعاتی دانشجویان و اساتید افزایش پیدا کرده است اذعان داشت در سال 93 حدود 800 فرصت مطالعاتی به دانشجویان و اساتید کشور داده می شود و این در حالی است که این میزان کمتر از 100 مورد بوده است.

احمدی با بیان اینکه 18 طرح کلان ملی مورد حمایت دستگاههای اجرایی قرار گرفته اند ابراز کرد: کار گروههای ارزیابی گزارش طرحهای کلان ملی به پایان رسانده اند و این گزارشها در جلسات آینده شورای عتف ارائه می شود.

احمدی خاطر نشان کرد: مشکل اتصال دانشگاهها به پایگاههای اطلاعاتی در حال برطرف شدن است.

رفع مشکل دسترسی به پایگاههای علمی

وی خاطر نشان کرد: 70 درصد قطع پایگاههای اطلاعاتی که به دلیل بدهی و تحریمها بوده است برطرف شده اند و بدهی این پایگاهها پرداخت و در حال حاضر این پایگاهها در دانشگاههای کشور در حال فعالیت هستند