به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا ایده حفظ تعداد فعلی سانتریفیوژها از سوی ایران را رد کرد و گفت برای دستیابی به توافق هسته ای ایران باید تعداد سانتریفیوژهای خود را کاهش دهد.

وی در واکنش به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که گفته بود ایران می تواند تعداد فعلی سانتریفیوژهای خود را برای چند سال قبل از توسعه در سطح تعداد فعلی حفظ کند، گفت :ما به صراحت به ایرانی ها گفته ایم که وجود 19 هزار سانتریفیوژ بیش از حد زیاد است.

جان کری در عین حال تصریح کرد ما در مذاکرات پیشرفت هایی داشته ایم اما کارهای زیادی وجود دارد که باید تا قبل از 20 جولای انجام شود.

وی افزود برای رایزنی درباره توافق هسته ای با رئیس جمهور و اعضای کنگره آمریکا به واشنگتن خواهد رفت.