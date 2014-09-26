پیشنهاد جدید آمریکا برای توافق هسته ای/ ایران نیمی از سانتریفیوژها را حفظ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که همچنان بحث و گمانه زنی ها درباره پیشنهاد قبلی آمریکا به ایران مبنی بر قطع ارتباط میان سانتریفیوژها به جای کم کردن تعداد آنها ادامه دارد، آسوشیتدپرس از ارائه یک پیشنهاد دیگر توسط نمایندگان واشنگتن در مذاکرات هسته ای خبر می دهد.

هنوز جرئیات این پیشنهاد جدید مشخص نیست اما گویا به موجب آن ایران می تواند نیمی از سانتریفیوژهای فعلی خود را همچنان حفظ کند.

یکی از مشکلات اصلی میان ایران و کشورهای 1+5، تعداد سانتریفیوژهای فعال در جمهوری اسلامی است و گفتگوهای دو طرف در این رابطه تا کنون بی نتیجه مانده است.

در هفته گذشته اعلام شد که آمریکا برای حل این مشکل پیشنهاد داده که به جای کاهش تعداد سانتریفیوژها ارتباط میان آنها قطع شود؛ در حالیکه هنوز وضعیت این پیشنهاد و اینکه ایران چه واکنشی را نسبت به آن نشان داده مشخص نیست واشنگتن یک پیشنهاد دیگر را به ایران ارائه کرده است.

این وضعیت در حالی است که شب گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، دیداری سه جانبه میان "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران، "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، برگزار شد.

در این دیدار سه جانبه آخرین تحولات مربوط به روند مذاکرات هسته‌ای مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.



گفته می شود این نشست عصر امروز جمعه به وقت نیویورک ادامه خواهد یافت.