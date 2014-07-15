درخواست البرغوثی از رهبران فلسطینی/تاکید بر شروط مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، مروان البرغوثی ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین خواستار تحرک گسترده ملت فلسطین و برگزاری تظاهرات در مخالفت با اشغال و تجاوزات رژیم صهیونیستی شد.

وی بر ضرورت پایان دادن به محاصره و گشوده شدن گذرگاه ها از جمله گذرگاه رفح تاکید کرد و از رهبران فلسطینی خواست که به غزه برای مشارکت در پایداری مردم بروند.

از سوی دیگر ابوعماد الرفاعی نماینده جهاد اسلامی فلسطین در لبنان هرگونه آتش بسی که شروط مقاومت و پایان محاصره غزه را در نظر نگیرد بدون اعتبار دانست.