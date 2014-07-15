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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۲۰:۳۱

89 کشته در انفجار انتحاری در افغانستان

89 کشته در انفجار انتحاری در افغانستان

بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر اورگون افغانستان 89 نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، یک تروریست انتحاری روز سه شنبه خودروی بمب  گذاری شده ای را در یک بازار پررفت و آمد lمحلی در شهر  اورگون در استان پکتیکای افغانستان  منفجر کرد.

در این انفجار انتحاری تروریستی ۸۹ نفر جان خود را ازدست دادند و ده ها نفر زخمی و دهها مغازه و خودرو نیز منهدم شدند.

ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که بیشتر ۸۹ جسدی که از زیر آوار بیرون آورده شده‌اند، زنان و کودکان بوده‌اند.

همچنین به گفته این مقام وزارت دفاع افغانستان در این انفجار انتحاری ۴۲ نفر هم زخمی شده‌اند.

 

کد مطلب 2332517

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