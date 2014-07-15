89 کشته در انفجار انتحاری در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، یک تروریست انتحاری روز سه شنبه خودروی بمب گذاری شده ای را در یک بازار پررفت و آمد lمحلی در شهر اورگون در استان پکتیکای افغانستان منفجر کرد.



در این انفجار انتحاری تروریستی ۸۹ نفر جان خود را ازدست دادند و ده ها نفر زخمی و دهها مغازه و خودرو نیز منهدم شدند.

ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که بیشتر ۸۹ جسدی که از زیر آوار بیرون آورده شده‌اند، زنان و کودکان بوده‌اند.

همچنین به گفته این مقام وزارت دفاع افغانستان در این انفجار انتحاری ۴۲ نفر هم زخمی شده‌اند.