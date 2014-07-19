پیگیری اردوی آسیایی تیم بسکتبال جوانان با 17 بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جوانان که هفته گذشته در مرحله دوم مسابقات غرب آسیا (امان اردن) شرکت کرده بود، پس از کسب قهرمانی در این رقابتها یکشنبه هفته گذشته به کشور بازگشت و بلافاصله تمریناتش را آغاز کرد. تمرینات این تیم تا چهارشنبه ادامه داشت سپس بازیکنان با نظر میلوش پیایچ، سرمربی صربستان به تعطیلات رفتند.
اما دور جدید تمرینات تیم بسکتبال جوانان پس از چند روز وقفه از فردا یکشنبه آغاز خواهد شد. 17 بازیکن به حضور در این مرحله از اردوها که به طور مستقیم برای آمادهسازی شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا برگزار میشود، دعوت شدهاند.
آرش بنی مهدی، دانیال اسکندری، عبدالصمد سرودی، علی وطنچی، رهام کبیر، امیر فاخر افتخاری، کامیار صادقزاده، درو درغوکاسیان، محمد یوسفوند، مهیار مهر، علی اله وردی، نويد رضاییفر، علی نصیری رینه، محمدرضا رضایی، مهدی جعفری، آرمی نظریان و علیرضا قمری بازیکنانی هستند که باید از فردا در اردوی آسیایی تیم بسکتبال جوانان حاضر شده و تا ششم مردادماه به تمرینات خود در قالب این اردو ادامه دهند.
میلوش پیایچ (سرمربی) همراه با دستیاران ایرانی خود یعنی محمدرضا اسلامی و مهران آتشی (مربیان) تمرینات این بازیکنان را زیر نظر خواهند داشت.
به گزارش مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 28 مردادماه تا 6 شهریورماه در قطر برگزار میشود. ایران که طی دو مرحله مسابقات غرب آسیا (تهران و اردن) به عنوان قهرمانی دست یافت به عنوان تیم نخست منطقه در این رقابتها شرکت میکند.
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