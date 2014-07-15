محمدرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه پیش از آغاز مرحله دوم مسابقات غرب آسیا سوریه اعلام انصراف کرد، اظهارداشت: بر این اساس مسابقات تنها با حضور سه تیم ایران، عراق و میزبانی یعنی اردن برگزار شد. در این میان تیم ایران هر دو دیدار خود برابر حریفانش را با پیروزی تمام کرد و به راحتی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

وی با یادآوری اینکه ایران در مرحله نخست مسابقات جوانان غرب آسیا که سال گذشته در تهران برگزار شد نیز به عنوان نخست دست یافت، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب ایران در مجموع دو مرحله مسابقات قهرمان شد و همراه با اردن و عراق به عنوان تیم‌های دوم و سوم منطقه سهمیه شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا (قطر) را به دست آورد. البته پیش از مرحله دوم مسابقات هم کسب این سهمیه برای ایران به واسطه قهرمانی که در تهران به دست آورده بود، مسجل بود.

مربی تیم بسکتبال جوانان با بیان اینکه قهرمانی در مرحله دوم مسابقات به مراتب راحت‌تر از مرحله نخست این رقابت‌ها به دست آمد، خاطرنشان کرد: برای تکرار قهرمانی کار خیلی سختی نداشتیم چون تیم ایران یک سر و گردن از حریفانش در غرب آسیا بالاتر است. بازیکنان مان در هر دو دیدار با راحتی بازی کردند و بی دغدغه پیروز شدند. در مرحله نخست مسابقات به این راحتی قهرمان نشدیم اما آنجا هم کارمان خیلی سخت نبود.

اسلامی با تاکید بر اینکه اردن میزبانی ضعیفی در مرحله دوم مسابقات غرب آسیا داشت، یادآور شد: آخرین دیدار روز سوم مسابقات حکم پایان مسابقات را داشت بدون اینکه برای این پایان برنامه خاصی در نظر گرفته شود. در واقع بعد از این مسابقه همه چیز تمام شد بدون اینکه اختتامیه‌ای برگزار شود و حتی به ما که مثلا قهرمان شده بودیم مدال یا کاپ داده شود. در کل میزبانی اردن در این رقابت‌ها خیلی ضعیف بود در حالیکه ایران سال گذشته که میزبان مرحله نخست مسابقات غرب آسیا بود، برنامه جامعی برای اختتامیه داشت. همین دلیل باعث شده بود که عراقی‌ها در اردن مدام از میزبانی ایران یاد کنند.

مربی تیم بسکتبال جوانان با اشاره به پیگیری تمرینات بازیکنان این تیم در تهران گفت: این تمرینات تا هفته آینده ادامه خواهد داشت سپس آماده حضور در نخستین اردوی آماده‌سازی برون مرزی خود خواهیم شد.

به گزارش مهر، تیم بسکتبال جوانان در مرحله دوم مسابقات غرب آسیا تیم‌های عراق و اردن را به ترتیب با نتایج 79 بر 36 و 87 بر 47 شکست داد و قهرمان شد. این باید برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده شود که 28 مردادماه تا 6 شهریورماه به میزبانی قطر برگزار می‌شود.