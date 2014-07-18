مذاکرات بعدی ایران و 1+5 طی چند هفته آتی در اشکال مختلف

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر در وین ، با اعلام اینکه در بیانیه مشترک ایران و 1+5 مقرر شده است که مذاکرات بعدی طی ند هفته آتی در اشکال مختلف برگزار شود ، افزود : هنوز تاریخ دقیق مکان برگزاری مذاکرات بعدی مشخص نشده است .

به گزارش مهر این درحالی است که پیش از این برخی رسانه ها از برگزاری دور بعدی مذاکرات در اواخر آگوست خبر داده بودند.

بنا بر این گزارش در پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو ایران و 1+5 پس از گفتگو های مستمر موفق به تدوین متن نهایی توافقنامه اجرایی نشدند بر این اساس گفتگوهای دو طرف برای 4 ماه آینده تا 24 نوامبر تمدید شد.