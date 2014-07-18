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۲۸ تیر ۱۳۹۳، ۳:۲۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

مذاکرات بعدی ایران و 1+5 طی چند هفته آتی در اشکال مختلف

مذاکرات بعدی ایران و 1+5 طی چند هفته آتی در اشکال مختلف

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای از تاکید بیانیه مشترک مذاکره کنندگان هسته ای بر برگزاری مذاکرات بعدی ایران و 1+5 طی چند هفته آتی در اشکال مختلف خبر داد.

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر در وین ، با اعلام اینکه در بیانیه مشترک ایران و 1+5 مقرر شده است که مذاکرات بعدی طی ند هفته آتی در اشکال مختلف برگزار شود ، افزود : هنوز تاریخ دقیق مکان برگزاری مذاکرات بعدی مشخص نشده است .

به گزارش مهر این درحالی است که پیش از این برخی رسانه ها از برگزاری دور بعدی مذاکرات در اواخر آگوست خبر داده بودند.

بنا بر این گزارش در پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو ایران و 1+5 پس  از گفتگو های مستمر موفق به تدوین متن نهایی توافقنامه اجرایی نشدند بر این اساس گفتگوهای دو طرف برای 4 ماه آینده تا 24 نوامبر تمدید شد.

کد مطلب 2333989

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