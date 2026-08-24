وزارت کشور در جنگ نقشی ارزنده در حفظ امنیت و آرامش کشور ایفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با اشاره به شرایط دشوار کشور در دو سال گذشته اظهار کرد: وزارت کشور در این دوره، یکی از دوره‌های ارزشمند و پرافتخار خود را پشت سر گذاشته است؛ چرا که کشور درگیر شرایط جنگی بوده و در سخت‌ترین شرایط، مسئولیت حفظ امنیت و آرامش جامعه بر عهده این وزارتخانه قرار داشته است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: در این شرایط، وزارت کشور با مدیریت وزیر کشور و همکاری مجموعه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دیگر بخش‌های اجرایی، توانست وظایف خود را به خوبی انجام دهد و نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش کشور ایفا کند.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط بحرانی گفت: انسجام و وحدت ملت ایران نیز در این زمینه بسیار مهم بود و مردم با حضور و همراهی خود، نقش مؤثری در مدیریت شرایط داشتند.

وی همچنین برگزاری نشست احزاب و فعالان سیاسی با رئیس‌جمهور را اقدامی مثبت دانست و اظهار کرد: اینکه احزاب و گروه‌هایی با دیدگاه‌های مختلف در حضور رئیس‌جمهور و وزیر کشور دیدگاه‌های خود را با صراحت و در فضایی محترمانه مطرح می‌کنند، نشان‌دهنده ظرفیت بالای سیاسی کشور است؛ به‌ویژه اینکه این گفت‌وگوها در شرایط جنگی نیز ادامه داشته است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به عملکرد موفق وزارت کشور در برگزاری مراسم اربعین و مدیریت مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، گفت: عملکرد مجموعه وزارت کشور و شخص وزیر در خدمت به مردم در شرایط جنگی قابل تقدیر است.





