به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح ۴۱۹۸ واحد نهضت ملی مسکن استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیش از چهار هزار واحد مسکونی در این مجموعه احداث شده که بهرهبرداری از آنها آغاز شده است و این واحدها پس از انجام مراحل اداری و برخی اقدامات آمادهسازی، بهتدریج در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: این مجموعه مسکونی در واقع یک شهرک است و اجرای چنین طرحی حاصل تلاش مجموعهای از عوامل و همکاری مسئولان و دستاندرکاران در سطوح مختلف است.
وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای مردم افزود: مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی است و با توجه به گستردگی نیاز جامعه، اجرای طرح نهضت ملی مسکن میتواند بخش مهمی از دغدغههای مردم در این حوزه را برطرف کند.
قائمپناه تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن با تلاش وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست و امیدواریم با ادامه این روند، زمینه تأمین مسکن برای شمار بیشتری از متقاضیان فراهم شود.
قم در تأمین مسکن پیشتاز شده است
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به عملکرد استان قم در اجرای طرحهای مسکن گفت: قم در میان استانهای کشور عملکرد خوبی در زمینه تأمین مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن داشته و در شمار استانهای پیشتاز قرار گرفته است.
وی افزود: این موفقیت نتیجه تلاش مدیرکل راه و شهرسازی، پیمانکاران و مجموعه استانداری قم است که با مدیریت استاندار و همکاری مجموعه مدیریتی استان، اجرای پروژههای مسکن را دنبال کردهاند.
قائمپناه ادامه داد: پیشبرد چنین پروژه بزرگی نیازمند همراهی بخشهای مختلف است و آنچه امروز در مجموعه نهضت ملی مسکن قم به بهرهبرداری رسیده، حاصل همین تلاش و هماهنگی میان مجموعههای مختلف است.
وی همچنین به مشارکت گروههای مختلف در اجرای طرحهای استان اشاره کرد و گفت: در روند اجرای پروژهها، مجموعههای تخصصی و اجرایی در کنار مردم و مسئولان مشارکت داشتهاند و این همکاری در پیشبرد طرحها نقش مهمی داشته است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح یک مدرسه ۱۴ کلاسه خیرساز در مجاورت مجموعه مسکونی اشاره کرد و اظهار کرد: آموزش نیز مانند مسکن از اولویتهای مهم رئیسجمهور است و فراهم کردن زیرساختهای آموزشی در کنار توسعه مناطق مسکونی اهمیت زیادی دارد.
وی با تقدیر از مشارکت خیرین در ساخت این مدرسه افزود: مدرسهای که به همت خیرین ساخته شده، مایه افتخار است و میزان همدلی و همراهی خیرین در قم قابل توجه است.
قائمپناه ادامه داد: با همراهی خیرین و حمایت استاندار، یک مدرسه ۱۴ کلاسه مجهز در مدت نزدیک به یک سال احداث شده است که این اقدام نمونهای از مشارکت و همدلی برای تأمین نیازهای آموزشی است.
وی بیان کرد: در ساخت این مدرسه بخشهای مختلف مشارکت داشتند و علاوه بر خیرین و مردم، سازمان نظام مهندسی نیز در این فرایند همراهی کرد تا این مجموعه آموزشی در مدت کوتاهی به مرحله بهرهبرداری برسد.
آرامش مردم با تأمین مسکن کامل میشود
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت ادامه مسیر تأمین مسکن برای متقاضیان اظهار کرد: نیاز مردم به مسکن همچنان گسترده است و باید تلاش شود ظرفیت ایجادشده در طرحهای مسکن به نتیجه برسد.
وی افزود: امروز واحدهایی که در این مجموعه به بهرهبرداری رسیدهاند، نمونهای از اقدامات انجامشده برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان مسکن هستند و واحدها پس از طی مراحل لازم، بهتدریج تحویل داده خواهند شد.
قائمپناه با تأکید بر اهمیت مسکن در زندگی مردم گفت: داشتن خانه برای خانوادهها تنها تأمین یک نیاز ضروری نیست بلکه آرامش و آسایش ناشی از برخورداری از مسکن شخصی، اهمیت ویژهای در زندگی مردم دارد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد: روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در سراسر کشور با قوت ادامه پیدا کند و روزی فرا برسد که همه افرادی که به مسکن نیاز دارند، بتوانند صاحب خانه شوند.
قم- معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: قم در اجرای نهضت ملی و تأمین مسکن متقاضیان از استانهای پیشتاز کشور است و روند ساخت و بهرهبرداری از واحدهای مسکونی در این استان با جدیت دنبال میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح ۴۱۹۸ واحد نهضت ملی مسکن استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیش از چهار هزار واحد مسکونی در این مجموعه احداث شده که بهرهبرداری از آنها آغاز شده است و این واحدها پس از انجام مراحل اداری و برخی اقدامات آمادهسازی، بهتدریج در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
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