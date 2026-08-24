مرز و تعامل با جمهوری آذربایجان برای اردبیل اهمیت راهبردی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه در دیدار فرمانده و کارکنان مرزبانی استان که به‌مناسبت هفته دولت انجام شد، اظهار کرد: همدلی و همبستگی میان مردم، نیروهای حاضر در میدان و دولت در مقاطع حساس، صحنه‌هایی را رقم زد که موجب شگفتی جهانیان و ناامیدی دشمنان شد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی در کنار اقتدار نظامی، افزود: اقتدار نظامی و دیپلماسی دو مؤلفه مکمل قدرت کشور هستند و نیروهای نظامی و مردم، پشتوانه اصلی دستگاه دیپلماسی در عرصه‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند.

استاندار اردبیل بیان کرد: دولت همواره رفع نیازمندی‌های مردم و تأمین مطالبات آنان را دنبال کرده و در شرایط مختلف نیز تلاش شده است مسائل و مشکلات مردم با جدیت پیگیری و برطرف شود.

امامی یگانه با اشاره به موقعیت مرزی استان اردبیل ادامه داد: مرز و کشور همسایه، جمهوری آذربایجان برای اردبیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باید از این ظرفیت در راستای توسعه ارتباطات و منافع مردم استان استفاده شود.

وی تأکید کرد: در تعاملات مرزی و روابط با کشور همسایه باید با دقت و هوشمندی عمل کنیم و از ایجاد حساسیت‌های غیرضروری و اقدامات ناخواسته جلوگیری شود.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل هم در این دیدار با اشاره به گستره مأموریت‌های این مجموعه در مناطق مرزی گفت: مرزبانی به حدود ۲۰درصد جمعیت استان که در مناطق مرزی سکونت دارند خدمات انتظامی ارائه می‌کند.

سردار شاهین اسمعیلی با اشاره به ابعاد مختلف مأموریت این مجموعه ادامه داد: مأموریت دیپلماسی مرزی، حفاظت از منافع دولت و اتباع ایرانی در مناطق مرزی را نیز شامل می‌شود و تعامل و هماهنگی در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اظهار کرد: عمده مأموریت مرزبانی در حوزه دفاعی و نظامی تعریف شده و نیروهای مرزبانی با حضور مستمر در نوار مرزی، تأمین امنیت و حراست از مرزهای استان را دنبال می‌کنند.