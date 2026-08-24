به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، سید مهدی ابطحی در نشست مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو در راستای شناسایی و واگذاری کلان مسئلهها که با حضور قائم مقام وزیر علوم، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو و معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها و پژوهشگاههای استان تهران برگزار شد، گفت: دبیرخانه حل کلانمسئلههای کشور با هدف بررسی مسائل کلان و به میدان آوردن ظرفیت دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری برای حل این مسائل پایهگذاری شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو در این نشست که در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، اظهار داشت: این دبیرخانه در طول جنگ پایهگذاری شد و مأموریت داشت مسائل کلان کشور را بررسی کند و مشارکت دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری را برای حل این مسائل به میدان بیاورد.
وی ادامه داد: بهترین پاسخ را در این زمینه از مجموعه دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارت نیرو، دریافت کردیم. در سایر وزارتخانهها نیز اقدامات خوبی انجام شده است، اما دیدگاه وزارت نیرو این بود که قراردادهای درازمدت و پایدار با دانشگاههای کلیدی منعقد شود تا این دانشگاهها مجموعه دانشی کشور را به میدان بیاورند.
ابطحی تصریح کرد: هدف از این همکاریها، هم تعمیق خطوط دانشی و هم ایجاد پایگاههای مناسب برای حل مسئله از طریق قراردادهای بلندمدت است.
وی با اشاره به شکلگیری این رویکرد در وزارت نیرو اظهار کرد: این نگاه از دل وزارت نیرو و بهطور خاص با پیگیری دکتر تابعجماعت شکل گرفت و امروز آن را دنبال میکنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم در خاتمه خاطرنشان کرد: در تعامل با همکاران دانشگاهی، امیدواریم این همکاریها طی یک تا دو هفته آینده به قراردادهایی منجر شود که با حضور دو وزیر به امضا برسد.
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