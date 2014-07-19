حال عمومی مصدوم کوه سبلان خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، قادر چنگیزی صبح شنبه در حاشیه برنامه های آماده سازی گروه های امداد و نجات تصریح کرد: فرد مصدوم دو روز قبل در یخچال های کوه سبلان دچار حادثه شد.

وی با بیان اینکه 15 نفر نیروی امداد و نجات به مدت 10 ساعت محل مصدوم را تجسس کردند، اضافه کرد: نهایتا به دلیل اینکه بالگرد نمی توانست در ارتفاع محل مورد استفاده قرار گیرد با کمک نیروهای امدادی مصدوم به پایین ارتفاعات هدایت شد.

چنگیزی اضافه کرد: بعد از بررسی پزشکی سلامت مصدوم به دلیل شکستگی پا وی را به یکی از مراکز درمانی اردبیل منتقل کردیم.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سرعین تصریح کرد: وضعیت عمومی مصدوم خوب بوده و مشکلی ندارد.

وی با بیان اینکه در فصول گرم سال صعود به کوه سبلان توسط گروه های گردشگری به وفور مشاهده می شود، خواستار رعایت نکات ایمنی در صعود و بهره گیری از راهنمای مناسب در گروه گردشگری شد.