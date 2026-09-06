به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، با توجه به افت آبدهی چاههای تأمینکننده آب روستاهای بخش ایثار، امور آبفا در اواخر زمستان ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ نسبت به اجرای اقداماتی از جمله کفشکنی، حفر گالری و بهسازی چاهها اقدام کرد که در نتیجه آن، آبدهی منابع افزایش یافت.
با این حال، به دلیل افزایش مصرف آب در این روستاها و استفاده از آب شرب برای مصارف فضای سبز و دام، میزان مصرف در برخی مواقع به چند برابر الگو و سرانه تعیینشده رسیده است.
از سوی دیگر، نبود منابع آبی مجزا برای تأمین آب فضای سبز دهیاریها و همچنین نبود شبکه مستقل برای دامداریها موجب شده بخش قابل توجهی از مصارف غیرشرب نیز از طریق شبکه آب شرب تأمین شود.
بر همین اساس، برای مدیریت منابع موجود و توزیع عادلانهتر آب میان مشترکان، نوبتبندی موقت آب در دستور کار قرار گرفته است.
روابط عمومی آبفای استان یزد همچنین اعلام کرد: یک حلقه چاه جدید در منطقه در حال حفر است که در صورت دستیابی به آبدهی مطلوب، پس از تجهیز وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد و میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت تأمین آب و کاهش محدودیتهای موجود داشته باشد.
در پایان، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد ضمن عذرخواهی از مشکلات ایجادشده برای اهالی محترم روستاهای توتک و کرخنگان، از شهروندان درخواست کرد با توجه به محدودیت منابع آبی، ضمن رعایت حداکثری صرفهجویی، از مصرف آب شرب برای آبیاری فضای سبز و تأمین آب دام خودداری کرده و برای این مصارف تدابیر و منابع جایگزین در نظر بگیرند تا امکان توزیع پایدار و عادلانه آب برای همه مشترکان فراهم شود.
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