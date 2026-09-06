به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی،پیش از ظهر یکشنبه در جمع تعاون گران مجتمع صنعتی رفسنجان، از تغییر رویکرد وزارتخانه از نگاه ثبت‌محور به عاملیت اقتصادی در حوزه تعاون خبر داد.

تغییر رویکرد از نگاه ثبت‌محور به عاملیت اقتصادی

مدیر کل تعاون کرمان با تأکید بر لزوم خروج از نگاه سنتی و ثبت‌محور در حوزه تعاون، گفت: متأسفانه در گذشته با نگاه کمی، صرفاً به دنبال افزایش تعداد تعاونی‌ها بودیم، اما امروز رویکرد وزارتخانه به‌سمت عاملیت اقتصادی حرکت کرده است؛ به‌گونه‌ای که تعاونی باید بتواند با تجمیع سرمایه‌های خرد، در اقتصاد استان اثرگذار باشد و زنجیره‌های ارزش را تکمیل کند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های جدی وزارتخانه، تعیین‌تکلیف تعاونی‌های راکد و منحل‌شده با همکاری دستگاه قضا است تا تعاونی‌هایی که سال‌ها غیرفعال بوده‌اند، از سیستم خارج شوند و فضای جدیدی برای فعالیت تعاونی‌های پویا فراهم گردد.

اصلاح اساسنامه‌های تعاونی و تسهیل فرایندها

ابراهیمی، با اشاره به دومین محور تحول در حوزه تعاون، گفت: اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های تعاونی در دستور کار قرار گرفته است تا با بروزرسانی قوانین، موانع و چالش‌های پیش‌روی تعاونی‌ها برطرف شود.

وی افزود: از همه فعالان بخش تعاون، اتاق تعاون و روسای ادارات دعوت می‌شود پیشنهادات خود را برای بهبود فرایندها ارائه دهند.

توسعه تعاونی‌های توسعه عمران

ابراهیمی، با تأکید بر رویکرد استاندار کرمان در توسعه تعاونی‌های توسعه عمران، خاطرنشان کرد: این تعاونی‌ها می‌توانند با مشارکت مردم و بخش خصوصی، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان‌ها را اجرا کرده و زمینه‌ساز اشتغال پایدار و توسعه منطقه‌ای شوند. موفقیت تعاونی توسعه عمران رفسنجان، الگویی برای سایر شهرستان‌ها خواهد بود.

میزبانی کرمان در همایش‌های ملی تعاون

وی با اشاره به برگزاری همایش‌های ملی تعاون در استان‌های مختلف، گفت: استان کرمان در آبان‌ماه، میزبان همایش ملی تعاون در حوزه معدن و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود که فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های معدنی و تعاونی استان به کشور است.