به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر هدایتی ظهر یکشنبه در دیدار رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: مراسمهای مذهبی که در روستای اسپیدان برگزار میشود، از آیینهای قدیمی و پررنگ استان است و باید با کمک رسانه بیشتر به آن پرداخته شود.
وی با اشاره به ارتباط و تعامل مناسب میان حوزه هنری و تبلیغات اسلامی افزود: با حوزه هنری خراسان شمالی ارتباط خوبی داریم و این مجموعه با تبلیغات اسلامی هممسیر است و هر دو در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی فعالیت میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بر ضرورت توسعه همکاریها در سطح شهرستانهای استان تأکید کرد و گفت: همکاری با حوزه هنری در شهرستانهای استان باید بیش از گذشته تقویت شود.
حجتالاسلام هدایتی ادامه داد: همه ظرفیتهای سازمان تبلیغات اسلامی برای پیشبرد اهداف مشترک به طور کامل در اختیار حوزه هنری قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به نقش حوزه هنری در حمایت از هنرمندان متعهد تصریح کرد: حوزه هنری هنرمندانی را که دل در گرو نظام و انقلاب دارند، پرورش میدهد و این ظرفیت ارزشمندی برای فعالیتهای فرهنگی و هنری است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: باید ظرفیتهای دو مجموعه را در کنار یکدیگر قرار دهیم، چراکه مخاطبان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری در بسیاری از حوزهها همراستا هستند و میتوان از این ظرفیت مشترک برای اجرای برنامههای اثرگذار استفاده کرد.
حجتالاسلام هدایتی در پایان بر هدفمندتر شدن برخی طرحهای مشترک تأکید کرد و گفت: برخی طرحهای انجامشده باید بیش از گذشته حول محور وظایف و مأموریتهای اصلی دو مجموعه تعریف و دنبال شود.
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