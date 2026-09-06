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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

ظرفیت‌های حوزه هنری و تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به کار گرفته می‌شود

ظرفیت‌های حوزه هنری و تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به کار گرفته می‌شود

بجنورد- در دیدار مسئولان حوزه هنری و تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی تأکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، اکرم صدیقی کلاته رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، بر تقویت همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های دو مجموعه در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی و هنری تأکید شد.

در این نشست موضوعاتی از جمله ثبت و مستندسازی تاریخ شفاهی هیئت‌های مذهبی، تولید مستند از روایت‌های فرهنگی و مذهبی استان و ثبت روایت‌های خادمان اعتکاف مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر استفاده از ظرفیت هنرمندان متعهد، توسعه همکاری‌های حوزه هنری و تبلیغات اسلامی در شهرستان‌های استان و اجرای برنامه‌های مشترک با محوریت اهداف انقلاب اسلامی تأکید شد.

در پایان نیز مقرر شد با تدوین جدول زمانی مشخص، طرح‌ها و برنامه‌های مشترک دو مجموعه با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود.

کد مطلب 6939043

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