به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی پنجمین دوره مسابقات بسکتبال کاپ آسیا با برتری 89 بر 79 تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین تایپه در ووهان چین به پایان رسید. ملی پوشان بسکتبال با کسب برتری در این دیدار برای دومین بار متوالی جام قهرمانی کاپ آسیا را از آن خود کرده و به این واسطه به طور مستقیم به جام ملت‎های 2015 آسیا و انتخابی المپیک 2016 برزیل هم صعود کردند.

اما در جریان دیدار امروز شنبه تیم های ملی بسکتبال ایران و چین تایپه، حامد حدادی با 21 امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن را به خود اختصاص داد. این بازیکن طی مدت 32 دقیقه و 58 ثانیه که برای تیم ملی ایران بازی کرد، با 8 ریباند و تاثیرگذاری 22 از بهترین های تیم ملی بود.

همچنین ارسلان کاظمی موثرترین بازیکن تیم ملی در دیدار با چین تایپه بود. این بازیکن طی مدت زمان 26 دقیقه و 51 ثانیه حضور در زمین تاثیرگذاری 25 همراه با کسب 14 امتیاز و 10 ریباند را در کارنامه خود به ثبت رساند.

در ترکیب تیم ملی بسکتبال چین تایپه نیز داویس با 19 امتیاز و تاثیرگذاری 30 بهترین بازیکن شناخته شد.