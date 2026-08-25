دیلمی: محافل قرآنی «امت احمد(ص)» در گلستان آغاز شد

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با هفته وحدت، کاروان قرآنی «امت احمد(ص)» از شامگاه گذشته در استان گلستان به حرکت درآمد و در ۹ شهرستان استان، محافل قرآنی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این کاروان با حضور وحید خزایی و سید پارسا انگشتان، از قاریان بین‌المللی و ممتاز کشوری و دیگر قاریان شاخص استانی، برگزار می‌شود و تلاش شده است برنامه‌ها در نقاط مختلف استان زمینه حضور گسترده مردم و بهره‌مندی از فضای معنوی محافل قرآنی را با رویکرد تمدنی ،فراهم کند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به شعار این کاروان با عنوان «جمع است به خونخواهی تو، امت احمد» گفت: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی، تقویت اتحاد مقدس و تحکیم وحدت امت اسلامی بر اساس سیره پیامبر اکرم(ص) و امتداد خونخواهی امام شهیدمان، برگزار می‌شود.

دیلمی ادامه داد: کاروان قرآنی «امت احمد(ص)» همچنین با هدف ترویج گفتمان مقاومت در جامعه برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه نخستین برنامه این کاروان شامگاه دوشنبه در کلاله برگزار شد، گفت: این محفل از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲ در میدان امام خمینی(ره) کلاله اجرا شد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: روز سه‌شنبه سوم شهریورماه نیز دو محفل قرآنی در شهرستان‌های آق‌قلا و مینودشت برگزار می‌شود؛ برنامه آق‌قلا از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در حوزه علمیه عرفانی و برنامه مینودشت از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در میدان امام خمینی(ره) خواهد بود.

دیلمی اظهار کرد: چهارشنبه چهارم شهریورماه، کاروان قرآنی «امت احمد(ص)» از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲ در میدان انقلاب گنبد حضور خواهد داشت.

وی ادامه داد: پنج‌شنبه پنجم شهریورماه نیز محفل قرآنی در مراوه‌تپه از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در مصلی نماز جمعه و در آزادشهر از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در میدان ولیعصر(عج) برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: این کاروان روز جمعه ششم شهریورماه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در میدان شهرداری، روبه‌روی مصلی علی‌آباد و شنبه هفتم شهریورماه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در میدان مختومقلی بندرترکمن حضور خواهد داشت.

دیلمی خاطرنشان کرد: آخرین برنامه این کاروان نیز یکشنبه هشتم شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲ در میدان وحدت گرگان برگزار می‌شود.

وی از مردم استان برای حضور در این محافل قرآنی دعوت کرد و گفت: کاروان «امت احمد(ص)» فرصتی برای ترویج معارف قرآن کریم با رویکرد اتحاد مقدس و خونخواهی امام شهیدمان، تقویت همدلی و وحدت و تأکید بر انسجام امت اسلامی در سایه سیره نبوی است.