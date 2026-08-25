به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری فردی خبر داده که به گفته پلیس، در پروندههای سرقت گوشی و کیف در رباطکریم و پرند دست داشته و تاکنون به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.
سرپرست انتظامی رباطکریم گفت: در پی افزایش گزارشهای مربوط به گوشیقاپی و کیفقاپی در رباطکریم و پرند، شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل این سرقتها در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
به گفته او، مأموران پس از بررسی پروندههای سرقت، شیوه و شگرد ارتکاب جرایم و انجام اقدامات اطلاعاتی، هویت مظنون را شناسایی کردند.
سرپرست انتظامی رباطکریم افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
باباعلی گفت: متهم در جریان تحقیقات پلیسی به ۱۰ فقره سرقت گوشی و کیف اعتراف کرده است.
این متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قضایی به مرجع قضایی معرفی شده است.
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