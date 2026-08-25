  1. استانها
  2. تهران
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۲

سارق گوشی و کیف در رباط‌کریم به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد

سارق گوشی و کیف در رباط‌کریم به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد

رباط کریم- پلیس در رباط‌کریم از بازداشت فردی خبر داده است که به گفته مقام‌های انتظامی، در چندین مورد سرقت گوشی و کیف در رباط‌کریم و پرند دست داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری فردی خبر داده که به گفته پلیس، در پرونده‌های سرقت گوشی و کیف در رباط‌کریم و پرند دست داشته و تاکنون به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

سرپرست انتظامی رباط‌کریم گفت: در پی افزایش گزارش‌های مربوط به گوشی‌قاپی و کیف‌قاپی در رباط‌کریم و پرند، شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل این سرقت‌ها در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گفته او، مأموران پس از بررسی پرونده‌های سرقت، شیوه و شگرد ارتکاب جرایم و انجام اقدامات اطلاعاتی، هویت مظنون را شناسایی کردند.

سرپرست انتظامی رباط‌کریم افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

باباعلی گفت: متهم در جریان تحقیقات پلیسی به ۱۰ فقره سرقت گوشی و کیف اعتراف کرده است.

این متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قضایی به مرجع قضایی معرفی شده است.

کد مطلب 6926807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها