برگزاری جشن مردمی «امت احمد» در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) تا جمکران

به گزارش خبرنگار مهر، جشن مردمی «امت احمد» همزمان با هفته وحدت در قم برگزار میشود و شرکتکنندگان در این برنامه با حرکت در مسیر طریق المهدی(عج) واقع در بلوار پیامبر اعظم(ص)، به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت خواهند کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، آغاز این حرکت مردمی ساعت ۱۷ روز سهشنبه سوم شهریورماه خواهد بود و عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت شدهاند.
برگزاری این مراسم در چارچوب برنامههای هفته وحدت پیشبینی شده است و شهروندان میتوانند در اجتماع مردمی «امت احمد» حضور یابند.
طریق المهدی(عج) در بلوار پیامبر اعظم(ص) به عنوان مسیر این برنامه اعلام شده و مسجد مقدس جمکران مقصد حرکت شرکتکنندگان خواهد بود.
قم- جشن مردمی «امت احمد» به مناسبت هفته وحدت، سهشنبه سوم شهریورماه در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، جشن مردمی «امت احمد» همزمان با هفته وحدت در قم برگزار میشود و شرکتکنندگان در این برنامه با حرکت در مسیر طریق المهدی(عج) واقع در بلوار پیامبر اعظم(ص)، به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت خواهند کرد.
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