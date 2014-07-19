به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی پنجمین دوره مسابقات بسکتبال کاپ آسیا امروز شنبه در ووهان چین برگزار شد. تیم‌های ملی ایران و چین‌تایپه برگزار کننده این دیدار بودند که طی آن ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه 89 بر 79 به برتری دست یافتند و توانستند برای دومین دوره متوالی قهرمانی این رقابتها را از آن خود کنند. نیمه نخست این دیدار با تساوی 42 بر 42 دو تیم به پایان رسید.

نتیجه کامل دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و چین‌تایپه در فینال کاپ آسیا به این شرح است:

* ایران 89 – چین‌تایپه 79

(26 بر 21)، (16 بر 21)، (24 بر 20)، (23 بر 17)

تیم ملی بسکتبال ایران با ترکیب اوشین ساهاکیان، حامد حدادی، بهنام یخچالی، سجاد مشایخی و محمد جمشیدی دیدار برابر چین‌تایپه را آغاز کرد و تا اواسط کوارتر نخست رقابت شانه به شانه‌ای را با حریف دنبال کرد. در این دقایق بازیکنان دو تیم در حین ارزبایی یکدیگر، بارها با استفاده از پرتاب‌های از راه دور برای گلزنی اقدام کردند. در دقایقی از این کوارتر بازیکنان چین‌تایپه که بیشتر از خط پنالتی اقدام به پرتاب می‌کردند، موفق شدند با چند اختلاف امتیاز پیش بیفتند اما در نهایت این کوارتر با برتری 26 بر 21 ایران به پایان رسید. بچیرویچ در دقایق پایانی این کوارتر با تعویض‌های متوالی خود، جریان بازی را به سود شاگردانش تغییر داد.

کوارتر دوم دیدار تیم‌های ایران و چین‌تایپه با شکست 16 بر 21 ملی‌پوشان کشورمان همراه بود. این در حالی بود که روند امتیازآوری بازیکنان تیم ایران در این کوارتر زمانی آغاز شد که چین‌تایپه خود را در طول دو دقیقه ابتدایی به امتیاز مشابه 26 با ایران رسانده بود. در ادامه البته ملی‌پوشان ایران با دفاع منطقه ای روند کسب امتیاز حریف را کند کردند اما نفوذ به زیر حلقه و گرفتن خطا از ایران یکی از راهکارهای چین تایپه در این دقایق بود که در انجام آن هم موفق بودند طوری که در دقیقه پنجم کوارتر دوم تیم ایران مرتکب 5 خطای تیمی شده بود. ملی‌پوشان بسکتبال ایران در دقایق پایانی کوارتر دوم موقعیت‌های زیادی را از دست دادند و در چند صحنه بازیکنان حریف را در پرتاب‎ها بی آزار گذاشتند که همین مسئله موجب برتری حریف شد.

تماشاگرانی که رقابت ایران و چین‌تایپه را در فینال پنجمین دوره کاپ آسیا تماشا می‎کردند در آغاز کوارتر سوم و تا دو دقیقه ابتدایی هم شاهد رقابت پایاپای دو تیم بودند. در ادامه اما عملکرد متزلزل ایران و غافل شدن در دفاع باعث شد بازیکنان چین‌تایپه به راحتی به دفاع ما نفوذ کرده و توپ را از سبد عبور دهند یا اینکه از راه دور اقدام به پرتاب کنند. همین مسئله باعث پیش افتادن آنها شد اگر چه ملی‌پوشان ایران خیلی زود جلوی این پیشروی را گرفتند. ملی‌پوشان بسکتبال این کوارتر را با برتری 24 بر 20 به سود خود تمام کردند و این در حالی بود که آنها در این کوارتر خیلی خوب کار نکردند. بارها موقعیت‌های پیش آمده را از دست دادند و در واپسین ثانیه‎های کوارتر هم با غفلت خود موجب پرتاب 3 امتیازی حریف شدند.

ملی پوشان بسکتبال ایران در مجموع طی کوارترهای اول تا سوم دیدار برابر چین تایپه عملکرد رضایت بخشی نداشتند این در حالی بود که در کوارتر چهارم به مراتب بهتر ظاهر شدند و در اکثر دقایق برتری امتیازی خود نسبت به حریف را حفظ کردند. البته ملی‌پوشان چین‌تایپه که در مجموع دیدار امروز، بازی خوبی در اطراف منطقه مستطیل داشتند و بارها با بازی پیرامونی و پرتاب‌های خود صاحب امتیاز شدند در این کوارتر هم تلاششان را برای رقابت پایاپای با ایران دنبال کردند اما ذکاوت و تمرکز شاگردان بچیروویچ در این کوارتر بیشتر از آن بود که در این کوارتر از کنار موقعیت های به دست آمده به راحتی بگذرند.

به گزارش مهر، در هر صورت تیم ملی بسکتبال که برای سومین دوره متوالی در مسابقات کاپ آسیا شرکت کرده بود با برتری بر چین‌تایپه در فینال و با مجموع 6 برد و یک باخت عنوان قهرمانی پنجمین دوره این رقابتها را از آن خود کرد. تیم ملی بسکتبال در مسابقات 2010 لبنان به عنوان ششم دست یافت اما در دوره پیشین کاپ آسیا که دو سال پیش در ژاپن برگزار شد عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بود.

همچنین تیم ملی بسکتبال با برتری در فینال پنجمین دوره مسابقات کاپ آسیا و کسب قهرمانی این رقابتها به طور مستقیم به بیست و هشتمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا که انتخابی المپیک 2016 برزیل به حساب می‌آید، صعود کرد.