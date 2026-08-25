نجاتیان: مشکلات پرستاری با «تذکر» حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد نجاتیان، درباره نقش مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پیگیری مطالبات پرستاران، اظهار داشت: کمیسیون بهداشت و درمان و مجلس جزو بهترین نهادهایی بوده‌اند که تاکنون از حوزه پرستاری حمایت کرده‌اند، به‌ ویژه با تشکیل کمیته پرستاری، بسیار امیدوار بودیم و همچنان امیدواریم مسائل پرستاران حل شود.

وی افزود: بسیار ضروری است ابزارهای نظارتی مجلس در شرایط فعلی، به‌ ویژه در برخی موارد، کارایی لازم را داشته باشد و به‌ کار گرفته شود زیرا در جلسات متعدد شاهد بوده‌ایم که نمایندگان مجلس به دولت و وزارت بهداشت تاکید کرده و برای حل این مسائل راهکار ارائه داده‌اند، اما اقدام عملی لازم انجام نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: مجلس نیز به دلیل اولویت‌های دیگر کشور، وارد چالش جدی با حوزه اجرایی نشده اما انتظار ما این است که نمایندگان، به‌ ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از آنجا که ارتباط خوبی با بدنه مردم و جامعه پرستاری دارند و مسائل این حوزه را به خوبی درک می‌کنند، از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند.

نجاتیان تصریح کرد: نمایندگان مجلس تذکرات جدی به حوزه اجرایی کشور داده‌اند، اما ظاهرا این تذکرات الزام‌آور نبوده است. بنابراین پیشنهاد و درخواست ما این است که به‌ ویژه کمیسیون‌ بهداشت و درمان مجلس، از ابزارهای نظارتی خود مانند سؤال و پرسش از مقامات اجرایی استفاده کنند.

وی یادآور شد: موضوع کمبود پرستار در حقیقت موضوع حقوق مردم است، مردم باید به خدمات مناسب پرستاری دسترسی داشته باشند و به تعداد کافی پرستار در بیمارستان‌ها حضور داشته باشد تا بیمار هر زمان که نیاز داشت، بتواند خدمات مناسب دریافت کند. هر کدام از این مسائل، از کمبود نیروی پرستاری گرفته تا مشکلات جذب و نگهداشت نیرو، به طور مستقیم حقوق مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.