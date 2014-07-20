تغییرات جدید زنگنه در صنعت نفت/ معاون نوبخت نفتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت در ادامه تغییرات مدیریتی در سطح وزارت و صنعت نفت، با صدور حکمی محمد مهدي رحمتي معاون نظارت راهبردي معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري را به عنوان رئيس جديد هيئت مديره شركت بهينه ‌سازي مصرف سوخت منصوب كرد.



در حكم زنگنه خطاب به‌ رحمتي آمده است: با عنايت به مصوبه جلسه مورخ 22/4/1393 مجمع عمومي شركت بهينه ‌سازي مصرف سوخت نظر به تعهد، تخصص و تجربيات ارزنده جنابعالي به استناد ماده 10 اساسنامه شركت ياد شده مصوب 3/2/1393 هيئت وزيران، به موجب اين حكم به عنوان رئيس هيئت مديره شركت بهينه ‌سازي مصرف سوخت منصوب مي‌شويد.



محمد مهدي رحمتي دانش آموخته دانشگاه صنعتي شريف در رشته مهندسي برق كنترل و فارغ‌التحصيل رشته اقتصاد در مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ ريزي و توسعه در مقطع كارشناسي ارشد است، ضمن اينكه هم اكنون معاون نظارت راهبردي معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري نيز هست.

در همین حال، وزیر نفت با صدور حکمی علی احمد یارمحمدی را به سمت مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب کرد.



علاوه بر این، حميد بورد مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب هم با صدور حكمي عبدالرضا دبيري را به عنوان مدير برنامه ريزي تلفيقي و ابراهيم منصورنژاد را به عنوان سرپرست ايمني، بهداشت و محيط زيست اين شركت نفتی منصوب كرد.



بورد با صدور حكمي ضمن انتصاب عبدالرضا دبيري به عنوان مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، از زحمات حسين زنگنه در مدت تصدي اين مسئوليت قدرداني كرد.

عبدالرضا دبيري پيش از اين به عنوان معاون گاز و گاز مايع مديريت توليد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب مشغول به فعاليت بود.



وي دانش آموخته مهندسي شيمي از دانشكده نفت آبادان است و بيش از 30 سال در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب به خدمت اشتغال دارد.



مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز با صدور حكم ديگري، ابراهيم منصورنژاد را به عنوان سرپرست ايمني، بهداشت و محيط زيست اين شركت منصوب و از زحمات رامين هوشيار در مدت تصدي اين مسئوليت قدرداني كرد.