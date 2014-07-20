دیر اطلاع دادن به آتش نشانی دلیل اصلی گسترش آتش در مجتمع تجاری کادوس آبادان

سید فیاض موسوی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: طبق شواهد و قرائن موجود زمان شروع آتش سوزی در مجتمع تجاری کادوس در بازار ته لنجی های آبادان واقع در خیابان امام خمینی (ره) این شهرستان در حدود ساعت 2 بعد از نصف شب بوده که این زمان بر اساس گواهی اهالی اطراف مجتمع که از نصفه های شب بوی سوز و دود را استشمام کرده بودند، اعلام شده است.

وی افزود: اما متاسفانه به دلیل اینکه در زمان آتش سوزی این مجتمع تعطیل بوده و آتش سوزی هم در درون ساختمان روی داده بود و نگهبان ساختمان هم به دلایلی، پس از گذشت چند ساعت از وقوع آتش سوزی مطلع می شود، بر طبق زمان ثبت شده تماسها در سازمان آتش نشانی آبادان، زمان اعلام خبر آتش سوزی به نیروهای آتش نشانی نزدیکی های صبح بوده که شعله های آتش در محوطه بیرونی ساختمان دیده می شود.



این عضو شورای شهر تصریح کرد: به همین دلیل یکی از دلایل گسترش آتش به اکثر نقاط ساختمان دیر اطلاع دادن به آتش نشانی بوده که باعث شده در این فاصله آتش از نقطه ای که شروع شده به طبقات دیگر نیز سرایت کند.



موسوی همچنین ارتفاع زیاد ساختمان و وجود مواد شیمیایی مانند محصولات پی وی سی، چوب پنبه، پلاستیک و مواد محترقه ای مانند ادکلن را از دیگر عوامل شعله ور شدن و گسترش آتش سوزی اعلام کرد و گفت: جدای از بحث امکانات اطفاء حریق شهرداری گسترش آتش در کل ساختمان به حدی بود که وجود دود غلیظی در اطراف و ورودی های ساختمان مهار آتش توسط نیروهای آتش نشانی را با مشکل و سختی روبرو کرده بود.



وی تصریح کرد: خوشبختانه با بسیج کلیه نیروهای آتش نشانی آبادان با استفاده از هشت دستگاه خودرو آتش نشان و همچنین نیروهای اعزامی از خرمشهر، شادگان، پتروشیمی و پالایشگاه نفت آبادان، آتش در همان مجتمع مهار و از سرایت آن به پاساژهای اطراف جلوگیری به عمل آمد.



عضو شورای شهر آبادان ادامه داد: با توجه به ارتفاع زیاد این مجتمع با استفاده از دستگاه بالابر اعزامی از پالایشگاه و با کمک نیروهای آتش نشانی به وسیله طناب چندین سکنه ساختمان در همان لحظات اولیه رسیدن نیروها از یکی از طبقات بالایی به موقع خارج شده و از بروز خسارت جانی جلوگیری به عمل آمد.



موسوی ضمن تشکر از عملکرد خوب نیروهای امدادی و آتش نشانی در مهار آتش با توجه به تنگ و باریک بودن کوچه های منتهی به پاساژ و محدود بودن راه های ورودی به مجتمع و گسترش شدید آتش و دود، از اینکه این حادثه خوشبختانه خسارت جانی به دنبال نداشته ابراز خرسندی کرد.

