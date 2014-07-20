موسی ولیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با ایام تعطیلات شهادت امام علی(ع) سه نفر از شکارچیان غیرمجاز که اقدام به شکار دو راس قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده قرخود در خراسان شمالی کرده بودند؛ دستگیر شدند.

به گفته وی از این شکارچیان غیرمجاز لاشه دو راس قوچ وحشی و یک اسلحه گلوله زنی 270 کشف و ضبط شد.

ولیزاده اضافه کرد: شکارچیان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی یادآور شد: هفته پیش هم یک راس آهو در منطقه حفاظت شده قرخود بر اثر تیراندازی شکارچیان غیرمجاز یک پای خود را از دست داد اما با تلاش ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان مانه و سملقان حیوان زخمی زنده گیری و برای مداوا به کلینیک دامپزشکی اعزام شد.

ولیزاده با بیان این که اصابت گلوله اسلحه شکاری از نوع چهارپاره پای راست آهوی مزبور را از ناحیه ران قطع کرده بود، گفت: با تلاش ماموران آهوی زخمی زنده گیری و برای مداوا به کلینیک دامپزشکی واقع در آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان اعزام شد که اکنون بهبود یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده قرخود با مساحت 43 هزار و 778 هكتار در حوزه شهرستان مانه و سملقان و هم مرز با پارک ملی گلستان واقع شده و گونه های شاخص جانوري چون قوچ و میش اوریال، کل و بز، پلنگ، گرگ، گراز، خرس قهوه‌ای، آهو، کفتار، روباه، شغال، خرگوش، تشی، انواع گربه‌های وحشی، سمور و سنجاب و پرندگانی مانند کبک، تیهو، سیاه سینه، انواع کبوتر و انواع پرندگان شکاری دارد.