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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷

ولی زاده:

شکارچیان متخلف دو رأس قوچ وحشی در مانه و سملقان دستگیر شدند

شکارچیان متخلف دو رأس قوچ وحشی در مانه و سملقان دستگیر شدند

مانه و سملقان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مانه و سملقان از دستگیری دو شکارچی متخلف در این شهرستان خبر داد که اقدام به شکار دو رأس قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده قرخود کرده بودند.

موسی ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگيري شکارچيان غیرمجاز دو قوچ وحشي در خراسان شمالی اظهار کرد: مأمورين يگان حفاظت محيط زيست شهرستان مانه و سملقان طي گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده قرخود متوجه حضور دو نفر شکارچی متخلف شدند که پس از تعقیب و گریز، شکارچیان متخلف با توجه به تاریکی هوا و بعد مسافت وارد روستای زرد در بخش سملقان این شهرستان شدند.

وی اضافه کرد: با ورود شکارچیان متخلف به روستای زرد هماهنگی با مقامات قضایی برای ورود به منزل شکارچی و بازرسی از منزل انجام و ماموران اقدام به ورود به منزل شکارچی متخلف کردند.

ولی زاده افزود: در بازرسی از منزل این شکارچی متخلف، لاشه دو راس قوچ وحشی، یک قبضه اسلحه گلنگدنی پنج تیر کاليبر 28، تعداد10 عدد فشنگ چهارپاره و يک دستگاه دوربين چشمي کشف و ضبط شد.

به گفته وی شکارچیان متخلف دستگیر شده و اکنون برای سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر می برد و پرونده آنها نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده قرخود با مساحت 43 هزار و 778 هکتار در حوزه شهرستان مانه و سملقان و هم مرز با پارک ملی گلستان واقع شده و گونه های شاخص جانوری چون قوچ و میش اوریال، کل و بز، پلنگ، گرگ، گراز، خرس قهوه‌ای، آهو، کفتار، روباه، شغال، خرگوش، تشی، انواع گربه‌های وحشی، سمور و سنجاب و پرندگانی مانند کبک، تیهو، سیاه سینه، انواع کبوتر و انواع پرندگان شکاری دارد.

کد مطلب 2355956

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