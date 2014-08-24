شکارچیان متخلف دو رأس قوچ وحشی در مانه و سملقان دستگیر شدند

موسی ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگيري شکارچيان غیرمجاز دو قوچ وحشي در خراسان شمالی اظهار کرد: مأمورين يگان حفاظت محيط زيست شهرستان مانه و سملقان طي گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده قرخود متوجه حضور دو نفر شکارچی متخلف شدند که پس از تعقیب و گریز، شکارچیان متخلف با توجه به تاریکی هوا و بعد مسافت وارد روستای زرد در بخش سملقان این شهرستان شدند.

وی اضافه کرد: با ورود شکارچیان متخلف به روستای زرد هماهنگی با مقامات قضایی برای ورود به منزل شکارچی و بازرسی از منزل انجام و ماموران اقدام به ورود به منزل شکارچی متخلف کردند.

ولی زاده افزود: در بازرسی از منزل این شکارچی متخلف، لاشه دو راس قوچ وحشی، یک قبضه اسلحه گلنگدنی پنج تیر کاليبر 28، تعداد10 عدد فشنگ چهارپاره و يک دستگاه دوربين چشمي کشف و ضبط شد.

به گفته وی شکارچیان متخلف دستگیر شده و اکنون برای سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر می برد و پرونده آنها نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده قرخود با مساحت 43 هزار و 778 هکتار در حوزه شهرستان مانه و سملقان و هم مرز با پارک ملی گلستان واقع شده و گونه های شاخص جانوری چون قوچ و میش اوریال، کل و بز، پلنگ، گرگ، گراز، خرس قهوه‌ای، آهو، کفتار، روباه، شغال، خرگوش، تشی، انواع گربه‌های وحشی، سمور و سنجاب و پرندگانی مانند کبک، تیهو، سیاه سینه، انواع کبوتر و انواع پرندگان شکاری دارد.