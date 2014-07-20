حمید سوریان در يك وزن بالاتر طلا گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، حمید سوریان که در این رقابتها در وزن 66 کیلوگرم به میدان رفته است، دیروز پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل ادگارس وینکاتیس از لیتوانی با نتیجه 5 بر صفر به برتری دست یافت. وی در دور دوم نیز مقابل ادگار میلکوموف از لهستان با نتیجه 7 بر صفر به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. سوریان در این مرحله مقابل میشل کاسلا از لهستان با نتیجه 8 بر 2 به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد.

سوریان امروز در دیدار پایانی مقابل دومینک اتلینگر از کرواسی با نتیجه 2 بر صفر به برتری دست یافت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن 85 کیلوگرم نیز دیروز، مجتبی کریم فر در دور نخست مقابل موسار داگوچف از روسیه با نتیجه 6 بر صفر به برتری دست یافت. وی در دور دوم مقابل دنیس کودلا از آلمان با نتیجه 3 بر یک به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. کریم فر در این مرحله مقابل جاوید حمزاتوف کشتی گیر سرشناس بلاروسی و نفر سوم جهان در سال 2013 میلادی با نتیجه 8 بر صفر به برتری دست یافت و فینالیست شد. نماینده شایسته کشورمان تا دقایقی دیگر در دیدار پایانی با ملونین نومونوی نفر دوم جهان و نفر سوم اروپا از فرانسه مصاف می دهد.

شیرزاد بهشتی طلا نماینده وزن 59 کیلوگرم کشورمان با دو پیروزی مقابل حریفانی از آلمان و کرواسی و شکست مقابل کوی لاکوف از روسیه و کشتی گیر بلاروس به مقام پنجم این وزن رسید. تیم ایران با سه کشتی گیر در این مسابقات شرکت کرده است.

این مسابقات طبق برنامه مسئولان برگزاری رقابتها، دیروز در مرحله مقدماتی تا شانس مجدد و امروز با رقابتهای رده بندی و فینال به پایان می رسد.

فرنگی کارانی از 14 کشور فنلاند، گرجستان، آلمان، روسیه، بلاروس، ایران، لهستان، فرانسه، بلغارستان، اسلوونی، جمهوری چک، اوکراین، کرواسی و لیتوانی در این رقابت ها حضور دارند.