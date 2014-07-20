سازمان دارالقرآن با صدور بیانیه ای کشتار مردم بی دفاع غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال کشتار مردم مظلوم نوار غزه توسط رژیم خونخوار و اشغالگر اسرائیل سازمان دارالقرآن الکریم بیانیه ای را به شرح ذیل صادر نمود.



بِسمِ الله الرّحمن الرّحیم

لَقَدْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَیْهِمْ رُسُلاً کُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَی أَنْفُسُهُمْ فَرِیقًا کَذَّبُواْ وَفَرِیقًا یَقْتُلُونَ: ما از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم و پیامبرانی بر ایشان فرستادیم. هرگاه که پیامبری چیزی می‌گفتند که با خواست دلشان موافق نبود، گروهی را تکذیب و گروهی را می‌کشتند. (مائده، آیه۷۰)



دیگر بار در میان سکوت مجامع جهانی و کشورهای مدعی حقوق بشر، حملات ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل هزاران نفر از مردم بی دفاع غزه را نشانه رفته و مسلمانان روزه دار نوار غزه را به خاک و خون کشیده است.



این وحشی گری نه تنها توسط سردمداران حقوق بشر محکوم نشده است بلکه، کشتار بی‌رحمانه کودکان، زنان و مردان بی دفاع و مظلوم غزه توسط رژیم وحشی صهیونیستی در ماه میهمانی الهی که از یک سو مورد حمایت آمریکا و هم پیمانان غربی‌اش و از سوی دیگر با بی‌تفاوتی تأسف بار کشورهای اسلامی همراه گردید و این واقعیت تلخ حقیقت تاریخ خونبار سرزمین مظلوم فلسطین و مردمان رنج کشیده آن را به نمایش گذاشته است.



حال آنکه دین مبین اسلام و کتاب جاودانه اش قرآن، همواره مسلمانان را بر یاری مظلوم و دفاع از حق ستمدیدگان توصیه نموده تا جایی که كسانى را كه نسبت به كمك و يارى ستمديدگان، سكوت و بى تفاوتى اختيار كرده اند، سرزنش و ملامت نموده، مورد سؤال قرار مى دهد و مى فرماید: «وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْية الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً»؛ «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكانى كه (به دست ستمگران) تضعيف شده اند، پيكار نمى كنيد همان افراد (ستمديده اى) كه مى گويند : خدايا ! ما را از اين شهر كه اهل آن، ستمگرند، بيرون ببر و براى ما از طرف خود، سرپرست قرار ده و براى ما از طرف خود، يار و ياورى تعيين فرما.»



سازمان دارالقرآن الکریم به نمایندگی از جامعه قرآنی کشور، این ظلم آشکار و وحشی گری صهیونیستی را محکوم نموده و از جامعه جهانی می خواهد ضمن محکوم نمودن این نسل کشی بی رحمانه اقدامات بازدارنده را درخصوص توقف کشتار کودکان و زنان بی دفاع نوار غزه اعمال دارند.



همچنین از آحاد مردم ایران اسلامی علی الخصوص جامعه قرآنی کشور که همیشه در سنگر حق طلبی و دفاع از مظلومین و ستمدیدگان بوده اند دعوت می نماید تا ضمن حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس با لبیک به ندای امام راحل و رهبری عزیز مشت محکمی بر دهان امریکا و اسرائیل و سردمداران خونخوار جهانی کوبیده و به حمایت از مردم مظلوم و رنج کشیده فلسطین و به تبع آن نوار غزه بپردازند.

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ